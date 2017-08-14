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16:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Вода во всех водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по вирусологическим показателям на 14 августа 2017 года

Вода во всех водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по вирусологическим показателям на 14 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. При этом, согласно информации, по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил только в озере парка культуры и отдыха на ул. Смирнова в Автозаводском районе.

Напомним, что по состоянию на 7 августа 2017 года вода в шести из 15 водоёмах Нижнего Новгорода соответствовала нормам по микробиологическим показателям. По данным Роспотребнадзора, вода была безопасной в озёрах Верхнее и Второе Щелоковского хутора, на Гребном канале реки Волга в Нижегородском районе, озере Пестичное Сормовского района, Мещерском озере и озере Больничное Канавинского района.

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