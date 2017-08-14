Вода во всех водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по вирусологическим показателям на 14 августа 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. При этом, согласно информации, по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил только в озере парка культуры и отдыха на ул. Смирнова в Автозаводском районе.

Напомним, что по состоянию на 7 августа 2017 года вода в шести из 15 водоёмах Нижнего Новгорода соответствовала нормам по микробиологическим показателям. По данным Роспотребнадзора, вода была безопасной в озёрах Верхнее и Второе Щелоковского хутора, на Гребном канале реки Волга в Нижегородском районе, озере Пестичное Сормовского района, Мещерском озере и озере Больничное Канавинского района.