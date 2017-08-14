Вода во всех водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по вирусологическим показателям на 14 августа 2017 года
Вода во всех водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по вирусологическим показателям на 14 августа 2017 года.
Вода во всех водоёмах Нижнего Новгорода соответствует нормам по вирусологическим показателям на 14 августа 2017 года.
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Напомним, что по состоянию на 7 августа 2017 года вода в шести из 15 водоёмах Нижнего Новгорода соответствовала нормам по микробиологическим показателям. По данным Роспотребнадзора, вода была безопасной в озёрах Верхнее и Второе Щелоковского хутора, на Гребном канале реки Волга в Нижегородском районе, озере Пестичное Сормовского района, Мещерском озере и озере Больничное Канавинского района.