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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Экологи проверили центральную часть акватории Петербурга

Качество воды в центральной части Петербурга вызывает реальные опасения у экологов.

Источник: Комсомольская правда

Для того чтобы проверить, как обстоят дела в акватории Петербурга, специалисты Комитета по природопользованию совместно с коллегами из других ведомств пустились в рейд.

Мы обращали внимание на документацию судовладельцев и то, как соблюдаются правила пожарной безопасности.
Пресс-служба Комитета по природопользованию

До конца августа ответственные за пункты приема сточных вод установят видеокамеры у набережных и обеспечат передачу сигнала.

Эти действия обеспечат прозрачность работы всех участников процесса по координации приема загрязненных вод и отходов с судов.
Пресс-служба комитета по природопользованию

Во время рейда специалисты отметили факт установки видеокамеры на причале — станции приема сточных вод на набережной Макарова.

— Нарушения незначительные. И с каждым разом их становится меньше, — отрапортовал в конце рейда начальника отдела координации аварийных работ Комитета по природопользованию Игорь Березин.

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