Экологи проверили центральную часть акватории Петербурга
Качество воды в центральной части Петербурга вызывает реальные опасения у экологов.
Качество воды в центральной части Петербурга вызывает реальные опасения у экологов.
Для того чтобы проверить, как обстоят дела в акватории Петербурга, специалисты Комитета по природопользованию совместно с коллегами из других ведомств пустились в рейд.
Мы обращали внимание на документацию судовладельцев и то, как соблюдаются правила пожарной безопасности.
До конца августа ответственные за пункты приема сточных вод установят видеокамеры у набережных и обеспечат передачу сигнала.
Эти действия обеспечат прозрачность работы всех участников процесса по координации приема загрязненных вод и отходов с судов.
Во время рейда специалисты отметили факт установки видеокамеры на причале — станции приема сточных вод на набережной Макарова.
— Нарушения незначительные. И с каждым разом их становится меньше, — отрапортовал в конце рейда начальника отдела координации аварийных работ Комитета по природопользованию Игорь Березин.