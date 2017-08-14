Экологи проверили центральную часть акватории Петербурга

Источник: Комсомольская правда

Для того чтобы проверить, как обстоят дела в акватории Петербурга, специалисты Комитета по природопользованию совместно с коллегами из других ведомств пустились в рейд.

Мы обращали внимание на документацию судовладельцев и то, как соблюдаются правила пожарной безопасности. Пресс-служба Комитета по природопользованию

До конца августа ответственные за пункты приема сточных вод установят видеокамеры у набережных и обеспечат передачу сигнала.

Эти действия обеспечат прозрачность работы всех участников процесса по координации приема загрязненных вод и отходов с судов. Пресс-служба комитета по природопользованию

Во время рейда специалисты отметили факт установки видеокамеры на причале — станции приема сточных вод на набережной Макарова.