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17:15 (мск), источник: РИА Крым

На Белогорск обрушился град

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). На Белогорск и Белогорский район обрушился град. На фото очевидцев, которые размещены в соцсетях, видно, что градины достигали размера мячика для настольного тенниса.

По словам одного из попавших под осадки, градом разбило лобовое стекло его автомобиля, а также остались серьезные вмятины на крыше, капоте и багажнике авто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, очевидцы сообщают о сильных дождях в Джанкое и Джанкойском районе. Автолюбители из Симферополя и Севастополя уже готовятся к нашествию стихии, укрывая свои машины подручными средствами.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на 14—15 августа синоптики прогнозируют на территории полуострова сильные ливни, град, грозы и шквальный ветер с порывами до 28 метров в секунду. В связи с этим в Республике Крым объявлено штормовое предупреждение.

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