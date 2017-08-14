На Белогорск обрушился град

По словам одного из попавших под осадки, градом разбило лобовое стекло его автомобиля, а также остались серьезные вмятины на крыше, капоте и багажнике авто.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UT284P1tyjM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, очевидцы сообщают о сильных дождях в Джанкое и Джанкойском районе. Автолюбители из Симферополя и Севастополя уже готовятся к нашествию стихии, укрывая свои машины подручными средствами.