На Белогорск обрушился град
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). На Белогорск и Белогорский район обрушился град. На фото очевидцев, которые размещены в соцсетях, видно, что градины достигали размера мячика для настольного тенниса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). На Белогорск и Белогорский район обрушился град. На фото очевидцев, которые размещены в соцсетях, видно, что градины достигали размера мячика для настольного тенниса.
По словам одного из попавших под осадки, градом разбило лобовое стекло его автомобиля, а также остались серьезные вмятины на крыше, капоте и багажнике авто.
Кроме того, очевидцы сообщают о сильных дождях в Джанкое и Джанкойском районе. Автолюбители из Симферополя и Севастополя уже готовятся к нашествию стихии, укрывая свои машины подручными средствами.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на