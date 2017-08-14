В Атырауской области аким попался на взятке коровьим навозом
В Атырауской области аким Аксайского сельского округа Доскалиев попался на взятке в виде 350 мешков коровьего навоза.
В Атырауской области аким Аксайского сельского округа Доскалиев попался на взятке в виде 350 мешков коровьего навоза.
Она эквивалентна 206 750 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на
«Гражданин обратился к акиму Аксайского сельского округа Доскалиеву для подписания разрешающих документов на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай.
Однако аким, узнав, что тот являет индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения от скота потребовал у него 300 мешков навоза. И только после выполненной услуги обещал проставить подпись на документе, — сообщили в суде.
Предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но, возникла необходимость получения еще дополнительной документации от акима. За что последний потребовал еще 50 мешков навоза.
«Таким образом, общая сумма взятки, выраженной в виде навоза, составила 206 750 тенге», — отметила
В ходе рассмотрения дела между прокурором города и подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины.
«Приговором суда № 2 города Атырау Доскалиев осужден к штрафу в сумме 6 202 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем», — рассказали в суде.