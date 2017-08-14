В Атырауской области аким попался на взятке коровьим навозом

Источник: Nur.kz

Она эквивалентна 206 750 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу облсуда.

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«Гражданин обратился к акиму Аксайского сельского округа Доскалиеву для подписания разрешающих документов на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай.

Однако аким, узнав, что тот являет индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения от скота потребовал у него 300 мешков навоза. И только после выполненной услуги обещал проставить подпись на документе, — сообщили в суде.

Предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но, возникла необходимость получения еще дополнительной документации от акима. За что последний потребовал еще 50 мешков навоза.

«Таким образом, общая сумма взятки, выраженной в виде навоза, составила 206 750 тенге», — отметила пресс-служба.

В ходе рассмотрения дела между прокурором города и подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины.