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18:35 (мск), источник: Вести.Ru

Мэром ирландского города выбрали козла

В ирландском городе Киллорглин торжественно выбрали мэром дикого козла. Коронация животного состоялась в рамках ежегодного праздника Puck Fair, названного в честь короля Пака, памятник которому установлен в центре населенного пункта. Монумент представляет собой стоящего на постаменте козла, сообщает Metro.

Источник: Reuters

Ежегодно в преддверии трехдневного праздника Puck Fair жители Киллорглина отправляются в горы для охоты на рогатого «короля». Затем пойманного козла помещают в клетку и устанавливают ее в центре города. Все это время с животным обращаются по-королевски, его регулярно кормят капустой с отрубями и поят.

После окончания праздника козла отпускают обратно в горы.

По словам местных жителей, этой традиции несколько веков, и для неподготовленных зрителей «коронование» выглядит достаточно шокирующе.

Тем не менее, ни один козел в результате праздника не пострадал.

По одной из версий, козел стал символом Киллорглина во времена завоевания Ирландии Оливером Кромвелем в XVII веке. Рассказывают, что в какой-то момент британские военные набрели на стадо козлов, одному из которых удалось сбежать и прискакать в Киллорглин. Козел был сильно изможден. Посмотрев на его состояние, местные жители поняли, что им грозит опасность.

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