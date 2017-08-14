Мэром ирландского города выбрали козла

Источник: Reuters

Ежегодно в преддверии трехдневного праздника Puck Fair жители Киллорглина отправляются в горы для охоты на рогатого «короля». Затем пойманного козла помещают в клетку и устанавливают ее в центре города. Все это время с животным обращаются по-королевски, его регулярно кормят капустой с отрубями и поят.

После окончания праздника козла отпускают обратно в горы.

По словам местных жителей, этой традиции несколько веков, и для неподготовленных зрителей «коронование» выглядит достаточно шокирующе.

Тем не менее, ни один козел в результате праздника не пострадал.