Участницу конкурса «Мисс Франция» дисквалифицировали из-за тату
Участницу конкурса красоты «Мисс Франция» Жаде Вольтижёр дисквалифицировали
Участницу конкурса красоты «Мисс Франция» Жаде Вольтижёр дисквалифицировали
Вольтижёр представляла Мартинику. Она выиграла региональный конкурс в июле и должна была принять участие в общенациональном в 2018 году.
Согласно правилам, у претенденток на титул «Мисс Франция» не должно быть детей и бойфренда. Им запрещено публиковать откровенные фотографии и иметь татуировки или пирсинг.
Жюри знало о тату у Вольтижёр, тем не менее присудило ей победу. Теперь же корону у победительницы отняли. Новой королевой красоты признали
Ранее сообщалось, что новой «Мисс США» стала 25-летняя сотрудница комиссии по ядерному регулированию.