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18:24 (мск), источник: Газета.Ру

Участницу конкурса «Мисс Франция» дисквалифицировали из-за тату

Участницу конкурса красоты «Мисс Франция» Жаде Вольтижёр дисквалифицировали из-за татуировки, передает L’Express.

Вольтижёр представляла Мартинику. Она выиграла региональный конкурс в июле и должна была принять участие в общенациональном в 2018 году.

Согласно правилам, у претенденток на титул «Мисс Франция» не должно быть детей и бойфренда. Им запрещено публиковать откровенные фотографии и иметь татуировки или пирсинг.

Жюри знало о тату у Вольтижёр, тем не менее присудило ей победу. Теперь же корону у победительницы отняли. Новой королевой красоты признали Лор-Анаис Абидаль.

Ранее сообщалось, что новой «Мисс США» стала 25-летняя сотрудница комиссии по ядерному регулированию.

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