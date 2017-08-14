Участницу конкурса «Мисс Франция» дисквалифицировали из-за тату

Вольтижёр представляла Мартинику. Она выиграла региональный конкурс в июле и должна была принять участие в общенациональном в 2018 году.

Согласно правилам, у претенденток на титул «Мисс Франция» не должно быть детей и бойфренда. Им запрещено публиковать откровенные фотографии и иметь татуировки или пирсинг.

Жюри знало о тату у Вольтижёр, тем не менее присудило ей победу. Теперь же корону у победительницы отняли. Новой королевой красоты признали Лор-Анаис Абидаль.