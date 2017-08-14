Нарушения при оказании ритуальных услуг выявлены в Таганроге

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, проверка была проведена по обращению горожанина и в связи с размещенной в интернете информацией о нарушении прав потребителей сотрудниками МУП.

«В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора установлено, что при обращении граждан в МУП “Похоронно-ритуальные услуги” с целью оформления документов и оказания услуг по захоронению до их сведения не доводилась вся необходимая и достоверная информация о сроках выполнения работ, навязывались дополнительные услуги, которые отсутствуют в прейскуранте цен, влекущие дополнительные расходы», — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города директору МУП внесено представление.

Сообщается, что на данный момент нарушения устранены, два работника МУП привлечены к дисциплинарной ответственности.