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17:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Нарушения при оказании ритуальных услуг выявлены в Таганроге

Факты нарушения прав потребителей выявила прокуратура в ходе проверки таганрогского МУП «Похоронно-ритуальные услуги».

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, проверка была проведена по обращению горожанина и в связи с размещенной в интернете информацией о нарушении прав потребителей сотрудниками МУП.

«В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора установлено, что при обращении граждан в МУП “Похоронно-ритуальные услуги” с целью оформления документов и оказания услуг по захоронению до их сведения не доводилась вся необходимая и достоверная информация о сроках выполнения работ, навязывались дополнительные услуги, которые отсутствуют в прейскуранте цен, влекущие дополнительные расходы», — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города директору МУП внесено представление.

Сообщается, что на данный момент нарушения устранены, два работника МУП привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей).

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