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18:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские экологи проследят, что вылетает из мусоровозов на трассу

Проверять водителей будут почти ежедневно до 7 сентября.

Воронежские экологи вышли в рейд, чтобы проверить большегрузы с отходами. Мусоровозы в первую очередь осматривают на герметичность, чтобы кузов был полностью прикрыт брезентом, сеткой или же закрыт. Рейд сотрудники департамента природных ресурсов и экологии проводят совместно с ГИБДД и Роспотребнадзором. Проверять водителей будут почти ежедневно до 7 сентября.

На этот раз выбрали место рядом с полигоном ТБО. Останавливают большегрузы с бытовыми отходами, строительными материалами, сыпучими грузами и крупным мусором — всё то, что плохо лежит.

Инспекторы объясняют нарушителям, что при первом же небольшом ветре или резком повороте автомобиля, мусор разлетается на дорогу. А после попадает на поля и посевы.

В большинстве случаев водители с пониманием относятся к замечаниям. После вынесенного штрафа в 500 рублей обещают уже к следующему рейсу всё исправить.

Сергей Голубцов, водитель:

«Сегодня порвался утром, глянул, ну, совсем негодный. Чтобы не было ДТП никакого, не спровоцировать. А ехать-то надо. Больше такого не повторится. Починим всё. Сам на кирпичики налетал не однажды, после коллег, которые ездят ещё без бортов задних, тоже это плохо».

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