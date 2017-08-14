Воронежские экологи проследят, что вылетает из мусоровозов на трассу

Воронежские экологи вышли в рейд, чтобы проверить большегрузы с отходами. Мусоровозы в первую очередь осматривают на герметичность, чтобы кузов был полностью прикрыт брезентом, сеткой или же закрыт. Рейд сотрудники департамента природных ресурсов и экологии проводят совместно с ГИБДД и Роспотребнадзором. Проверять водителей будут почти ежедневно до 7 сентября.

На этот раз выбрали место рядом с полигоном ТБО. Останавливают большегрузы с бытовыми отходами, строительными материалами, сыпучими грузами и крупным мусором — всё то, что плохо лежит.

Инспекторы объясняют нарушителям, что при первом же небольшом ветре или резком повороте автомобиля, мусор разлетается на дорогу. А после попадает на поля и посевы.

В большинстве случаев водители с пониманием относятся к замечаниям. После вынесенного штрафа в 500 рублей обещают уже к следующему рейсу всё исправить.

Сергей Голубцов, водитель: