В Воронеже в День города появятся тематические «улицы»
Жители прогуляются по «Поварской», «Спортивной», «Историко-туристской».
Жители прогуляются по «Поварской», «Спортивной», «Историко-туристской».
Организаторы праздничных акций в День города откажутся от ряда сценических площадок в 2017 году, сообщила
День города в Воронеже отметят 16 сентября. Глава городского управления культуры Андрей Харитонов на совещании рассказал мэру Александру Гусеву о планах по организации праздника. Сценические площадки откроются на площади Ленина (там состоится открытие праздничной программы), Адмиралтейской площади (на ней пройдут водная регата и фестиваль «Фреш саунд»), в Воронежском центральном парке (здесь планируются юбилейные торжества в честь 85-летия Центрального района) и у памятника Пятницкому, где состоится ежегодный всероссийский
В праздник Воронеж украсят флагами, баннерами и плакатами, сообщила на совещании исполняющая обязанности главы управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова. Нововведением станет установка световых конструкций в виде шара в сквере имени Бунина — на перекрестке улиц Плехановская и Орджоникидзе. Ночью в городе организуют дополнительную подсветку деревьев.
Окончательный план праздничных мероприятий сформируют в начале сентября.
Контекст
Празднование Дня города традиционно завершится фейерверком, который запустят с дамбы Чернавского моста и косы возле моста. Он продлится не менее 13 минут.
Воронежские власти готовы выделить на организацию салюта до 2,7 млн рублей. Его проведением займется победитель аукциона, которого планируют выбрать 24 августа. Подрядчик использует около 2 тыс. фейерверочных изделий.
В 2016 году власти оценили салют ко Дню города в 2 млн рублей. Торги выиграла компания из подмосковного Сергиева Посада ОАО «Пиро-Росс».