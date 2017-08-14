Сквозь тернии на Украину: приплывший в Крым на батуте мужчина с большим трудом вернулся домой

Источник: РИА "Новости"

Украинец, который работал охранником в курортной зоне в Лазурном (Херсонская область), после смены отправился ночевать на причал, где расположился на надувном батуте. Проснувшись утром, он обнаружил себя в открытом море. Почти трое суток мужчина провел на воде. 5 августа оказавшегося в акватории Каркинитского залива украинца спасли крымские пограничники. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен.

Спустя некоторое время в Крым прибыла мать потерпевшего, которая собиралась отвезти его домой, однако возникли сложности: украинец оставил сумку с документами и мобильным телефоном на берегу в Лазурном. Было принято решение отвезти семью в генконсульство Украины в Ростов-на-Дону, где они планировали получить свидетельство на возвращение. Однако чиновники ведомства отказали им, сказав, что необходимо заплатить штраф в размере 3200 рублей. Таких денег у украинцев не было, поэтому им отказали в возвращении домой.