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18:06 (мск), источник: РИА Крым

Сквозь тернии на Украину: приплывший в Крым на батуте мужчина с большим трудом вернулся домой

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). Жителя Херсонской области, который три дня дрейфовал на батуте в Черном море, отправили из Крыма домой. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Украинец, который работал охранником в курортной зоне в Лазурном (Херсонская область), после смены отправился ночевать на причал, где расположился на надувном батуте. Проснувшись утром, он обнаружил себя в открытом море. Почти трое суток мужчина провел на воде. 5 августа оказавшегося в акватории Каркинитского залива украинца спасли крымские пограничники. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен.

Спустя некоторое время в Крым прибыла мать потерпевшего, которая собиралась отвезти его домой, однако возникли сложности: украинец оставил сумку с документами и мобильным телефоном на берегу в Лазурном. Было принято решение отвезти семью в генконсульство Украины в Ростов-на-Дону, где они планировали получить свидетельство на возвращение. Однако чиновники ведомства отказали им, сказав, что необходимо заплатить штраф в размере 3200 рублей. Таких денег у украинцев не было, поэтому им отказали в возвращении домой.

«Решением этой, казалось бы, тупиковой ситуации занялись российские пограничники. По линии пограничных представителей с украинскими коллегами была достигнута договоренность о возвращении изрядно измотанной как физически, так и морально семьи на Украину. Перед убытием на родину мать мужчины сердечно поблагодарила пограничников, не оставшихся в стороне от их горя», — отметили в пресс-службе.

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