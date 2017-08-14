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19:04 (мск), источник: Newtimes.kz

Застреленный на казахстанско-кыргызской границе нарушитель перегонял лошадей

Застреленный пограничниками на казахстанско-кыргызской границе мужчина незаконно перегонял лошадей. Об этом сообщается на официальном сайте военной прокуратуры РК, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По данным военной прокуратуры, 12 августа в 19:56 часов на участке пограничной заставы «Жасоркен» двое солдат срочной службы обнаружили около 20-ти неизвестных лиц, повредивших инженерные сооружения Госграницы с целью незаконного перегона лошадей из Кыргызстана.

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Для пресечения противоправных действий старший пограничного наряда рядовой Ергеш П. А подал команду «Стой!», на что неизвестные лица начали закидывать пограничников камнями.

После чего, Ергеш из вверенного ему оружия АК-74 произвел 1 предупредительный выстрел в воздух.

Однако, неизвестные лица продолжили закидывать пограничников камнями, в результате чего оба солдата получили телесные повреждения в области головы.

В этой связи, Ергеш произвел 2 выстрела в сторону нападавших, один из которых попал в голову одного из нарушителей, которым оказался житель села Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области гражданин Республики Казахстан Амиртаев Е. Д.

«В настоящее время в отношении лиц, совершивших незаконные действия в отношении пограничников, ведется досудебное расследование по статье 380 части 2 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителей власти). Данное уголовное дело расследуется ОВД Жамбылского района Жамбылской области.

В то же время, для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта Военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие по статье 451 части 2 пункту 1 Уголовного кодекса (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, с применением оружия).

Данное уголовное дело находится на контроле Главной военной прокуратуры, — говорится на сайте надзорного органа.

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