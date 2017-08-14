Застреленный на казахстанско-кыргызской границе нарушитель перегонял лошадей
Застреленный пограничниками на
Застреленный пограничниками на
По данным военной прокуратуры, 12 августа в 19:56 часов на участке пограничной заставы «Жасоркен» двое солдат срочной службы обнаружили около 20-ти неизвестных лиц, повредивших инженерные сооружения Госграницы с целью незаконного перегона лошадей из Кыргызстана.
Для пресечения противоправных действий старший пограничного наряда рядовой Ергеш П. А подал команду «Стой!», на что неизвестные лица начали закидывать пограничников камнями.
После чего, Ергеш из вверенного ему оружия АК-74 произвел 1 предупредительный выстрел в воздух.
Однако, неизвестные лица продолжили закидывать пограничников камнями, в результате чего оба солдата получили телесные повреждения в области головы.
В этой связи, Ергеш произвел 2 выстрела в сторону нападавших, один из которых попал в голову одного из нарушителей, которым оказался житель села Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области гражданин Республики Казахстан Амиртаев Е. Д.
«В настоящее время в отношении лиц, совершивших незаконные действия в отношении пограничников, ведется досудебное расследование по статье 380 части 2 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителей власти). Данное уголовное дело расследуется ОВД Жамбылского района Жамбылской области.
В то же время, для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта
Данное уголовное дело находится на контроле Главной военной прокуратуры, — говорится на сайте надзорного органа.