Уголовные дела в электронном формате апробируют в Казахстане

Источник: Informburo.kz

Проект электронного уголовного дела разработан Комитетом по правовой статистике и специальных учётов Генеральной прокуратуры, причём без дополнительных затрат, сообщается на сайте ведомства.

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Программа охватывает все стадии уголовного процесса: регистрацию преступления, расследование и исполнение приговора.

«Цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, а также упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить риски фальсификации материалов дела, а также материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы», — отметил Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.

Разработчики проекта «Е-уголовное дело» рассказали о главных преимуществах программы. Электронный формат позволит избежать фальсификаций, уголовные дела не будут теряться и будут быстрее расследоваться. Участники процесса смогут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, на какой стадии находится их дело. Если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде.

Кроме того, электронные уголовные дела позволят избавиться от ненужной бумажной волокиты. В программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов, каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать единую практику по стране.

Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ будут иметь только следователь, который ведёт дело, и прокурор.