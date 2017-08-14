Уголовные дела в электронном формате апробируют в Казахстане
Программа получила название «Е-уголовное дело» и будет охватывать все стадии уголовного процесса — от регистрации преступления до исполнения приговора.
Программа получила название «Е-уголовное дело» и будет охватывать все стадии уголовного процесса — от регистрации преступления до исполнения приговора.
Проект электронного уголовного дела разработан Комитетом по правовой статистике и специальных учётов Генеральной прокуратуры, причём без дополнительных затрат, сообщается на сайте ведомства.
Программа охватывает все стадии уголовного процесса: регистрацию преступления, расследование и исполнение приговора.
«Цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, а также упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить риски фальсификации материалов дела, а также материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы», — отметил Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.
Разработчики проекта «Е-уголовное дело» рассказали о главных преимуществах программы. Электронный формат позволит избежать фальсификаций, уголовные дела не будут теряться и будут быстрее расследоваться. Участники процесса смогут в любое время в
Кроме того, электронные уголовные дела позволят избавиться от ненужной бумажной волокиты. В программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов, каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать единую практику по стране.
Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ будут иметь только следователь, который ведёт дело, и прокурор.
Уже с 15 августа первыми программу апробируют в Астане и Жамбылской области, с 10 сентября — в Атырауской и