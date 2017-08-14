Шквальный ветер, дожди и туман в ряде областей прогнозируют синоптики 15 августа
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
Прогноз погоды на 15 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10−12 тепла, днём столбик термометра поднимется до 23−25.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 11−13 тепла, днём от 27 до 29 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 15 августа переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днём от 20 до 25.
На территории Актюбинской области переменная облачность, ветер местами до 15−20 м/с. Ночная температура 9−14 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−30 градусов.
В Алматинской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 14 до 19 тепла, днём 27−32 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 14−19 тепла, днём 28−33 жары.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается ветер 15−20 м/с, возможен шквал. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 28−33 тепла.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Местами ожидается ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал. Температура воздуха ночью 7−12 тепла, днём 20−25 градусов по Цельсию.
В Костанайской области переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. 15 августа на территории региона ожидается ночью всего 5−10 тепла, днём 20−25.
Местами дождь, гроза, ветер 15−20 м/с ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 17−22 тепла, днём 27−32.
На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, ветер местами до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 7−12 тепла, днём воздух прогреется до 17−22.
Переменная облачность, погода без осадков ожидается в
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