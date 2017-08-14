Шквальный ветер, дожди и туман в ряде областей прогнозируют синоптики 15 августа

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 15 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10−12 тепла, днём столбик термометра поднимется до 23−25.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 11−13 тепла, днём от 27 до 29 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 15 августа переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днём от 20 до 25.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ветер местами до 15−20 м/с. Ночная температура 9−14 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−30 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 14 до 19 тепла, днём 27−32 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 14−19 тепла, днём 28−33 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается ветер 15−20, днём порывы 23−28 м/с, возможен град, шквал. Температура воздуха составит ночью 5−10 градусов. Днём ожидается от 22 до 27 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается ветер 15−20 м/с, возможен шквал. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 28−33 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 14−19 тепла, днём 27−32 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Местами ожидается ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал. Температура воздуха ночью 7−12 тепла, днём 20−25 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. 15 августа на территории региона ожидается ночью всего 5−10 тепла, днём 20−25.

Местами дождь, гроза, ветер 15−20 м/с ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 17−22 тепла, днём 27−32.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, ветер местами до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 7−12 тепла, днём воздух прогреется до 17−22.

Переменная облачность, погода без осадков ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 10−15 тепла, днём от 20 до 25 градусов по Цельсию.