Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

«Калининград — один из самых красивых городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому я с радостью присоединяюсь к команде послов турнира. В своем новом статусе постараюсь привлечь еще большее внимание футбольных болельщиков к самому западному региону России», — отметил Александр Ревва.