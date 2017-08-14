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18:55 (мск), источник: Янтарный край

Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

Актер, телеведущий, сценарист и продюсер Александр Ревва стал послом Калининграда как города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Источник: Янтарный край

Церемония подписания состоялась 14 августа 2017 года.

«Калининград — один из самых красивых городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому я с радостью присоединяюсь к команде послов турнира. В своем новом статусе постараюсь привлечь еще большее внимание футбольных болельщиков к самому западному региону России», — отметил Александр Ревва.

Традиционно послы участвуют в событиях, посвященных подготовке футбольного турнира, и выступают как представители чемпионата на встречах и мероприятиях самого разного уровня, формируют положительный образ России и городов-организаторов ЧМ-2018.

Александр Ревва стал вторым послом Калининграда. Ранее эту почетную роль приняла пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

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