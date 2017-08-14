Ученые объяснили, почему дорогое вино вкуснее

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.
В ходе работы исследователи сравнили, как разница в цене влияет на соответствующие ощущения в мозге, даже если вино, которое пили респонденты, было безвкусным. В эксперименте принимали участие 15 мужчин и 15 женщин, средний возраст которых составил 30 лет.
Во время дегустации исследователи с помощью МРТ следили за активностью мозга участников. До того, как респондент пробовал вино, ему показывали цену напитка, и только после этого вино поступало в рот человека по трубке. После этого участник, нажав кнопку, оценивал по девятибалльной шкале вкус напитка. Перед дегустацией следующего образца человека просили ополоснуть рот водой.
По словам авторов, у эффекта
Исследователи давали респондентам красное вино среднего и высокого качества и показывали им ценники в 3 евро, 6 евро и 18 евро.
Как и ожидалось, респонденты заявили, что вино с более высокой ценой лучше, чем «дешевое», и неважно, нужно ли было за него платить или можно было попробовать бесплатно. Измерение активности мозга подтвердило слова участников — медиальная префронтальная кора, участвующая в сравнении цен и оценке вина, и вентральный стриатум, от которого зависит мотивация, при высоком ценнике были активнее.