Ученые объяснили, почему дорогое вино вкуснее

Источник: AP 2017

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Из-за различий в цене люди могут считать одинаковые по качеству продукты совершенно разными. Это явление называют «маркетинговым эффектом плацебо». Как и в случае с лекарственными препаратами-пустышками, эффект связан не с реальными свойствами, а с теми, которые только приписывают продукту.

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В ходе работы исследователи сравнили, как разница в цене влияет на соответствующие ощущения в мозге, даже если вино, которое пили респонденты, было безвкусным. В эксперименте принимали участие 15 мужчин и 15 женщин, средний возраст которых составил 30 лет.

Во время дегустации исследователи с помощью МРТ следили за активностью мозга участников. До того, как респондент пробовал вино, ему показывали цену напитка, и только после этого вино поступало в рот человека по трубке. После этого участник, нажав кнопку, оценивал по девятибалльной шкале вкус напитка. Перед дегустацией следующего образца человека просили ополоснуть рот водой.

По словам авторов, у эффекта плацебо-маркетинга есть свои пределы.

Если, например, очень низкокачественное вино продают за 100 евро, то эффекта, вероятно, не будет.

Исследователи давали респондентам красное вино среднего и высокого качества и показывали им ценники в 3 евро, 6 евро и 18 евро.