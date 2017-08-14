Курбан-байрам — 2017: программа праздника в Уфе

В Уфе праздничные проповеди будут организованы в 23 мечетях и молельных залах. Для проведения религиозных обрядов в башкирской столице Центральным духовным управлением мусульман России и Духовным управлением мусульман РБ планируется оборудовать 11 площадок. Об этом сообщил сегодня, 14 августа, заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.

Праздничный намаз в мечетях начнут читать рано утром (через полчаса после восхода солнца). После него начнется обряд заклания жертвенных животных (курбан). Также в дни праздника все верующие стараются сделать друг другу подарки — садака.