Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Как продавцы мяса обманывают покупателей
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
"Мать Сатаны": ФСБ о том, что обнаружили у задержанных боевиков
NI о новой ядерной ракете РФ: Лучше чем «Сатана»
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
10Землетрясение на юго-западе Китая
20:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Курбан-байрам — 2017: программа праздника в Уфе

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. 1 сентября Башкортостан отпразднует один из самых главных религиозных праздников в исламе — Курбан-байрам. В этот день во всех мечетях республики пройдут традиционные богослужения.

В Уфе праздничные проповеди будут организованы в 23 мечетях и молельных залах. Для проведения религиозных обрядов в башкирской столице Центральным духовным управлением мусульман России и Духовным управлением мусульман РБ планируется оборудовать 11 площадок. Об этом сообщил сегодня, 14 августа, заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.

Праздничный намаз в мечетях начнут читать рано утром (через полчаса после восхода солнца). После него начнется обряд заклания жертвенных животных (курбан). Также в дни праздника все верующие стараются сделать друг другу подарки — садака.

Напомним, что 1 сентября в Башкортостане — выходной день. Таким образом, жителей республики ожидают трехдневные выходные — с 1 по 3 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
Минтранс разрешил бесплатно брать шубы на борт самолета
Средняя продолжительность жизни в РФ впервые превысила 72 года
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Роналду отстранили на пять матчей
При сходе оползня в Сьерра-Леоне погибли более 310 человек
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь