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20:35 (мск), источник: Tengrinews

5-летняя девочка из Пакистана носит обувь 54-го размера

В Австралии врачи собираются ампутировать пятилетней девочке обе ступни. Виной всему очень редкий недуг, которым страдает маленькая Энджел, сообщает L! FE со ссылкой на Daily Mail.

Источник: Tengrinews

Энджел родилась в Пакистане. Она страдает очень редкой болезнью — синдромом врожденного липоматоза. В мире зарегистрировано лишь 200 подобных случаев.

Девочке всего пять лет, а размер ее ступней уже 54-го размера. Недуг мешает ребенку ходить, а каждый шаг дается с трудом.

Полтора года назад ее семья переехала в Австралию, и теперь появилась возможность помочь несчастному ребенку. Как признается сама Энджел, она очень хочет избавиться от больных ног и начать танцевать.

«Я хочу избавиться от этих ног, получить новые ботинки и танцевать», — говорит Энджел.

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