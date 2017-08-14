5-летняя девочка из Пакистана носит обувь 54-го размера

Источник: Tengrinews

Энджел родилась в Пакистане. Она страдает очень редкой болезнью — синдромом врожденного липоматоза. В мире зарегистрировано лишь 200 подобных случаев.

Девочке всего пять лет, а размер ее ступней уже 54-го размера. Недуг мешает ребенку ходить, а каждый шаг дается с трудом.

Полтора года назад ее семья переехала в Австралию, и теперь появилась возможность помочь несчастному ребенку. Как признается сама Энджел, она очень хочет избавиться от больных ног и начать танцевать.