Мигранты из Молдовы — третьи в ТОП-е заработков гастарбайтеров в России

Источник: Noi.md

Заработки наших соотечественников превышают 35 тысяч рублей в месяц. В леевом эквиваленте это составляет почти десять с половиной тысяч леев.

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Опубликованные данные относятся только к мигрантам, работающим в России легально. Лидируют в рейтинге гастарбайтеры из Беларуси, Азербайджана и Грузии. Многие наши соотечественники устраиваются на работу сразу в несколько мест.

«Зарабатывают примерно по 40−50 тысяч рублей. Те, что предприимчивее, получают по 60−70 тысяч, некоторые и все сто. Я специалист высшей категории. Зарабатываю неплохо, мне хватает».

А вот мигранты, работающие в одном месте, получают небольшие зарплаты.