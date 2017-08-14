Мигранты из Молдовы — третьи в ТОП-е заработков гастарбайтеров в России
В российском рейтинге зарплат трудовых мигрантов граждане Молдовы — в числе лидеров. Составил его Центр этнополитических и региональных исследований.
В российском рейтинге зарплат трудовых мигрантов граждане Молдовы — в числе лидеров. Составил его Центр этнополитических и региональных исследований.
Заработки наших соотечественников превышают 35 тысяч рублей в месяц. В леевом эквиваленте это составляет почти десять с половиной тысяч леев.
Опубликованные данные относятся только к мигрантам, работающим в России легально. Лидируют в рейтинге гастарбайтеры из Беларуси, Азербайджана и Грузии. Многие наши соотечественники устраиваются на работу сразу в несколько мест.
«Зарабатывают примерно по 40−50 тысяч рублей. Те, что предприимчивее, получают по 60−70 тысяч, некоторые и все сто. Я специалист высшей категории. Зарабатываю неплохо, мне хватает».
А вот мигранты, работающие в одном месте, получают небольшие зарплаты.
По неофициальным данным, в России работает примерно 250 тысяч молдаван. Во втором квартале этого года молдавские мигранты выслали на родину почти 105 миллионов долларов. Это примерно на полтора процентных пункта больше, чем годом ранее.