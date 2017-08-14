Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовой миссией Dragon к МКС
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США, штат Флорида) с грузовой миссией Dragon к Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска ведет сайт НАСА.
Во время загрузки произошла ошибка.
Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 12:31 (19:31 мск). Приблизительно через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Она должна совершить посадку неподалеку от места старта.
Грузовой корабль доставит на МКС около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.
Стыковка Dragon с орбитальной станцией запланирована на среду, 16 августа.