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20:01 (мск), источник: РИА Новости

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовой миссией Dragon к МКС

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США, штат Флорида) с грузовой миссией Dragon к Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска ведет сайт НАСА.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 12:31 (19:31 мск). Приблизительно через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Она должна совершить посадку неподалеку от места старта.

Грузовой корабль доставит на МКС около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.

Стыковка Dragon с орбитальной станцией запланирована на среду, 16 августа.

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