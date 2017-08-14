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14 августа, источник: Nur.kz

Ситуация с «улетной» стоимостью парковки в аэропорту разрешилась

Ситуация с высокой стоимостью парковки в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» разрешилась.

Источник: Nur.kz

Ситуация с высокой стоимостью парковки в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» разрешилась, сообщает телеканал «Хабар 24».

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За парковку в аэропорту Нурсултан Назарбаев заплатили 57 тысяч тенге

На днях в интернете стали появляться видео, на которых люди рассказывали, во сколько им обошлось оставить машины у здания аэровокзала. У некоторых автомобилистов сумма парковки достигала 50 и даже 100 тысяч тенге.

В столичной транспортной компании пообещали не брать с них столь большие суммы. Им предложили заплатить всего лишь 2000 тенге. Но на это пошли в рамках исключения.

В дальнейшем автовладельцы, которые будут оставлять свои авто надолго, будут обязаны платить по счетам как положено, говорят представители «Астана LRT».

По словам заместителя председателя правления Рустама Халилева, причин для жалоб быть не должно.

Правила оплаты установлены при въезде на парковку. Первые полчаса — бесплатные. Час стоит 300 тенге. Два часа — 400. А после этого за каждые 60 минут добавляется 1500 тенге.

Если водителям нужно оставить машину надолго, они могут воспользоваться крытым паркингом. Он находится возле аэропорта и в сутки стоит 2000 тенге.

«Я думаю, что те, кто составлял эту программу, не ожидал, что люди будут оставлять свои машины на целые сутки. Например, я вылетел в Алматы утром, прилетел в Астану вечером. И такую сумму мне рассчитали. Я не ожидал, как парковка могла стоить 25500 тенге. Надо было как-то тариф все-таки сделать, чтобы за определенную сумму можно было поставить машину», — рассказал Серик Сапиев, депутат Мажилиса Парламента РК.

Так же вскоре будут приняты меры в отношении таксистов, которые пытаются обмануть систему и пользуются услугами каждые полчаса, то выезжая, то возвращаясь на платную территорию парковки.

«Мы так же запускаем ее — технологию распознавания номеров. Автомобиль, который заехал и начинает кружиться вокруг, то есть так называемый таксист, нелегальный перевозчик, если быть правильным, то он опять повторно въезжая в течение тридцати минут, ему будет добавляться то время, которое у него раньше было. То есть оно не будет обнуляться. Это специальная мера, которая позволяет избавиться от нелегальных перевозчиков», — сказал Рустам Халилев, заместитель председателя правления «Астана LRT».

Напомним, известный казахстанский певец Нурлан Алимжан снял видео, на котором показал, что ему нужно оплатить за парковку 102 тысячи тенге. Причем артист отметил, что автомобиль находился на парковке аэропорта два дня.

В свою очередь певец Кайрат Баекенов рассказал, что прилетевшим в Астану пришлось заплатить 57 тысяч тенге за парковку автомобиля в аэропорту Нурсултан Назарбаев.

А на днях ценами на парковке в аэропорту Астаны возмутился олимпийский чемпион, депутат мажилиса РК Серик Сапиев.

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