В столичных школах внедрят безналичную оплату за питание
Безналичную форму оплаты питания учащихся планируют внедрить с сентября в столичных школах.
Безналичную форму оплаты питания учащихся планируют внедрить с сентября в столичных школах.
Как сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете, совместно с Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома и другими заинтересованными комитет по образованию проработал ключевые позиции в обеспечении системных подходов к организации питания детей.
«Разработан единый двухнедельный рацион питания учащихся для всех учреждений общего среднего образования как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей», — заявил Михаил мирончик.
В настоящее время формируются списки обучающихся для присвоения каждому из них личного номера с целью внедрения персонифицированной формы оплаты питания через систему ЕРИП, пишет агентство «Минск-Новости».