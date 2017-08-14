В столичных школах внедрят безналичную оплату за питание

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете, совместно с Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома и другими заинтересованными комитет по образованию проработал ключевые позиции в обеспечении системных подходов к организации питания детей.

«Разработан единый двухнедельный рацион питания учащихся для всех учреждений общего среднего образования как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей», — заявил Михаил мирончик.