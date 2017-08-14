Космонавты «Роскосмоса» обратились к казахстанцам с МКС
Экипаж 52-ой экспедиции на Международной космической станции передал привет всем казахстанцам из космоса.
Экипаж 52-ой экспедиции на Международной космической станции передал привет всем казахстанцам из космоса.
АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Экипаж 52-ой экспедиции на международной космической станции в составе Федора Юрчихина и Сергея Рязанского поздравил казахстанцев с проведением специализированной выставки ЭКСПО-2017.
На связь с жителями и гостями Астаны космонавты вышли во время торжественного концерта «Сырдария — Жырдария», посвященного Дням Кызылординской области в столице. Зрителями
«Дорогие казахстанцы и гости ЭКСПО-2017! Вас приветствуют с борта международной космической станции. Поздравляем с проведением выставки ЭКСПО-2017. Мероприятие, действительно, мирового масштаба. “Энергия будущего” — это новые технологии для развития всего человечества», — сказал с орбиты Федор Юрчихин.
Сергей Рязанский отметил, что зеленая экономика важна для каждого человека. Космонавты передали привет всем казахстанцам, в особенности кызылординцам и жителям Байконура.
Крупнейший в мире космодром Байконур находится на территории Кызылординской области. 12 апреля 1961 года с космодрома был осуществлен запуск первого человека в космос — Юрия Гагарина.