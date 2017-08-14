Космонавты «Роскосмоса» обратились к казахстанцам с МКС

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Экипаж 52-ой экспедиции на международной космической станции в составе Федора Юрчихина и Сергея Рязанского поздравил казахстанцев с проведением специализированной выставки ЭКСПО-2017.

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На связь с жителями и гостями Астаны космонавты вышли во время торжественного концерта «Сырдария — Жырдария», посвященного Дням Кызылординской области в столице. Зрителями гала-концерта были глава АО «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, аким Астаны Асет Исекешев, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, тяжелоатлет Илья Ильин и другие почетные гости.

«Дорогие казахстанцы и гости ЭКСПО-2017! Вас приветствуют с борта международной космической станции. Поздравляем с проведением выставки ЭКСПО-2017. Мероприятие, действительно, мирового масштаба. “Энергия будущего” — это новые технологии для развития всего человечества», — сказал с орбиты Федор Юрчихин.

Сергей Рязанский отметил, что зеленая экономика важна для каждого человека. Космонавты передали привет всем казахстанцам, в особенности кызылординцам и жителям Байконура.