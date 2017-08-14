В Башкирии нашлась пропавшая группа из 15 туристов

— Около 21 часа сегодня они позвонили своим родным и сообщили, что с ними все в порядке. Сейчас они возвращаются домой, — рассказали в пресс-службе МЧС РБ.

Напомним, 12 августа группа из 15 человек выехала в Белорецкий район Башкирии на пяти машинах и пропала. Когда обеспокоенные родственники позвонили в МЧС, на поиски туристов выехали полицейские и спасатели из Белорецкого района в количестве 18 человек. В районе водопада отсутствует сотовая связь, а ближайший населенный пункт находится в 12 километрах. Среди туристов находится шестилетний ребенок.