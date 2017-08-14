Илью Ильина зацеловали бабушки на ЭКСПО
Казахстанский тяжелоатлет посетил ЭКСПО и заинтриговал журналистов.
Казахстанский тяжелоатлет посетил ЭКСПО и заинтриговал журналистов.
АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Тяжелоатлет Илья Ильин принял участие в качестве зрителя на торжественном концерте, посвященном Дню Кызылординской области на ЭКСПО в Астане. Спорnсмен рассказал о своих впечатлениях о выставке и заинтриговал журналистов словами о будущей карьере.
«Я люблю свой город и свою Родину, весь наш народ! Крымбек Елеуович (аким Кызылординской области — прим. авт.) — молодец, красавчик! Наши звезды показали культуру нашего городка и области. Город растет, область процветает, я этому очень рад! Я рад, что родился в Кызылорде», — сказал воодушевленный Илья Ильин.
Отвечавшего на вопросы журналистов Ильина, внезапно окружили толпа бабушек, которые со словами «Сынок, сынок» кинулась целовать знаменитого спортсмена. Илья Ильин охотно фотографировался со всеми своими поклонниками и поделился, что в первый раз посетил ЭКСПО. Илья Ильин остался доволен увиденным и сказал, что на выставке «все идет, как надо». Илья Ильин в Астане.
«Я поставил цель и сейчас достигаю ее. Я учу английский, тренируюсь, развиваюсь как личность и показываю в Америке, что вот такой молодой человек есть в Казахстане», — отметил Илья Ильин.
Тяжелоатлет упомянул, что скучает по Кызылорде, а в последний раз в родном городе был семь месяцев назад.
«О моей карьере я пока ничего не знаю. В ближайшем будущем мы все разъясним и все расскажем», — заинтриговал позже Илья Ильин.
Илья Ильин поблагодарил собравшихся жителей и гостей Астаны за уважение к нему.
«Спасибо, что цените», — сказал спортсмен.
В конце ноября 2016 года Международный олимпийский комитет лишил Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его
Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения этноаула в Астане поговорил с казахстанским тяжелоатлетом и заявил, что для главы государства Ильин для него «всегда останется чемпионом».