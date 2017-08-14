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14 августа, источник: Sputniknews.kz

Илью Ильина зацеловали бабушки на ЭКСПО

Казахстанский тяжелоатлет посетил ЭКСПО и заинтриговал журналистов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Тяжелоатлет Илья Ильин принял участие в качестве зрителя на торжественном концерте, посвященном Дню Кызылординской области на ЭКСПО в Астане. Спорnсмен рассказал о своих впечатлениях о выставке и заинтриговал журналистов словами о будущей карьере.

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«Я люблю свой город и свою Родину, весь наш народ! Крымбек Елеуович (аким Кызылординской области — прим. авт.) — молодец, красавчик! Наши звезды показали культуру нашего городка и области. Город растет, область процветает, я этому очень рад! Я рад, что родился в Кызылорде», — сказал воодушевленный Илья Ильин.

Отвечавшего на вопросы журналистов Ильина, внезапно окружили толпа бабушек, которые со словами «Сынок, сынок» кинулась целовать знаменитого спортсмена. Илья Ильин охотно фотографировался со всеми своими поклонниками и поделился, что в первый раз посетил ЭКСПО. Илья Ильин остался доволен увиденным и сказал, что на выставке «все идет, как надо». Илья Ильин в Астане.

«Я поставил цель и сейчас достигаю ее. Я учу английский, тренируюсь, развиваюсь как личность и показываю в Америке, что вот такой молодой человек есть в Казахстане», — отметил Илья Ильин.

Тяжелоатлет упомянул, что скучает по Кызылорде, а в последний раз в родном городе был семь месяцев назад.

«О моей карьере я пока ничего не знаю. В ближайшем будущем мы все разъясним и все расскажем», — заинтриговал позже Илья Ильин.

Илья Ильин поблагодарил собравшихся жителей и гостей Астаны за уважение к нему.

«Спасибо, что цените», — сказал спортсмен.

В конце ноября 2016 года Международный олимпийский комитет лишил Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его допинг-пробах после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества.

Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения этноаула в Астане поговорил с казахстанским тяжелоатлетом и заявил, что для главы государства Ильин для него «всегда останется чемпионом».

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