Синоптики предупредили о дожде и сильном ветре ночью в Москве

Источник: AP 2017

Инфографика Уровни опасности погоды

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением фронтальной волны с юго-запада ночью с 14 на 15 августа и в утренние часы 15 августа в г. Москве ожидается дождь, гроза, порывы ветра 13−18 м/с», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что во время непогоды необходимо припарковать транспортное средство, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.