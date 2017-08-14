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21:56 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики предупредили о дожде и сильном ветре ночью в Москве

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются ночью с понедельника на вторник в Москве, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Источник: AP 2017
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением фронтальной волны с юго-запада ночью с 14 на 15 августа и в утренние часы 15 августа в г. Москве ожидается дождь, гроза, порывы ветра 13−18 м/с», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что во время непогоды необходимо припарковать транспортное средство, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

«Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить», — добавил он.

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