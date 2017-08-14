Синоптики предупредили о дожде и сильном ветре ночью в Москве
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются ночью с понедельника на вторник в Москве, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются ночью с понедельника на вторник в Москве, сообщили «Интерфаксу» в
«По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением фронтальной волны с
Он напомнил, что во время непогоды необходимо припарковать транспортное средство, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
«Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить», — добавил он.