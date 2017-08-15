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01:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден метод регулирования терпимости к беженцам и мигрантам

Немецкие и американские ученые показали, что введение окситоцина участвующим в эксперименте людям связано со снижением у последних ксенофобных настроений.

Источник: Reuters

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

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В эксперименте приняли участие около 180 человек, средний возраст которых составлял 21−24 года. До и после введения через полость носа (в виде спрея) окситоцина ученые оценили ксенофобные настроения респондентов, показав изображения нуждающихся в помощи беженцев и мигрантов.

Оказалось, что введение окситоцина увеличивало альтруистические настроения (помощь в виде пожертвований) респондентов с низкой ксенофобией.

У участников эксперимента с высокой нетерпимостью к чужому ее уровень снижался (увеличивалась сумма пожертвований), когда, наряду с введением гормона, они получали информацию о бедственном положении мигрантов и беженцев.

Исследование ученых, по их словам, позволяет отследить роль окситоцина, гормона, вырабатываемого гипоталамусом, в социальном поведении отдельных групп людей.

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