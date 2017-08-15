Центральная площадь Владивостока превращается в парковку для туристических автобусов

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Год от года привлекательность Владивостока в глазах иностранцев растет, что не может не радовать — имидж города повышается, туристы везут с собой капитал в полной готовности его тратить. Однако за развитие приморской туриндустрии приходится платить жителям столицы: центральная площадь Владивостока постепенно превращается в парковку, а на тротуарах и около подземных переходов горожанам приходится лавировать среди туристических групп. Корреспонденты ИА PrimaMedia прогулялись по популярным у иностранцев местам и засняли происходящее.

Как известно, по итогам прошлого года Приморье вошло в пятерку российских регионов по числу иностранных туристов — край посетили около 500 тысяч граждан из других стран. За первые шесть месяцев этого года регион успели посетить уже 280 тысяч отдыхающих иностранцев.

В департаменте туризма при краевой администрации подтвердили, что выдать разрешение на парковку туристических автобусов на площади Борцам за власть Советов может только мэрия, поскольку это муниципальная собственность. Интересно, что стоянку не по правилам как будто не замечают сотрудники ГИБДД, чьи наряды дежурят в этом месте постоянно.