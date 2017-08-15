Небольшие дожди сильно не повлияют на погоду в Хабаровском крае
Синоптики обещают, что осадки будут непродолжительными.
Синоптики обещают, что осадки будут непродолжительными.
Жителям большинства районов Хабаровского края во вторник не помешает взять с собой зонт — осадки вероятны повсюду кроме дальневосточной столицы. Впрочем, сильно промокнуть не удастся и там, где дождевые прогнозы сбудутся: речь в них идёт о кратковременных явлениях, а не о ливнях. Температурный фон станет чуть менее жарким, так что в некоторых случаях дождик станет скорее передышкой, нежели серьёзным погодным катаклизмом. Впрочем, на севере края похолодает вполне ощутимо. В большинстве районов резко переменится направление ветра — но не его скорость.
В Хабаровске 15 августа дневная температура понизится до 26−28°C. Без осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 22−24°C. Возможен небольшой дождь. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке 19−21°C. Небольшой дождь. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до 27−29°C. Возможен небольшой дождь.. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 25−27°C. Возможен кратковременный дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Аяне дневная температура понизится до 17−19°C. Небольшой дождь. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до 17−19°C. Возможен небольшой дождь. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 27−29°C. Небольшой дождь. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 21−23°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до 25−27°C. Небольшой дождь. Скорость