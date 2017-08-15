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03:38 (мск), источник: Восток Медиа

Небольшие дожди сильно не повлияют на погоду в Хабаровском крае

Синоптики обещают, что осадки будут непродолжительными.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 74% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Жителям большинства районов Хабаровского края во вторник не помешает взять с собой зонт — осадки вероятны повсюду кроме дальневосточной столицы. Впрочем, сильно промокнуть не удастся и там, где дождевые прогнозы сбудутся: речь в них идёт о кратковременных явлениях, а не о ливнях. Температурный фон станет чуть менее жарким, так что в некоторых случаях дождик станет скорее передышкой, нежели серьёзным погодным катаклизмом. Впрочем, на севере края похолодает вполне ощутимо. В большинстве районов резко переменится направление ветра — но не его скорость.

В Хабаровске 15 августа дневная температура понизится до 26−28°C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 24−26°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 18−20°C. Небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 22−24°C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 19−21°C. Небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 27−29°C. Возможен небольшой дождь.. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 25−27°C. Возможен кратковременный дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 17−19°C. Небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 17−19°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 27−29°C. Небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 21−23°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 25−27°C. Небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

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