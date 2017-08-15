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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Обширная спортивная программа ждет Владивосток в дни ВЭФ

В рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6—7 сентября, запланирована обширная спортивная программа, включающая тестирование комплекса ГТО, Дальневосточные корпоративные игры, благотворительный забег, парусную регату и гала-матчи по различным видам спорта, об этом ИА «Deita.ru» сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта Приморского края. Больше всего приморцы и гости края ожидают Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.

Приморский край представит программу показательных выступлений и мастер-классов по танцевальному спорту, гимнастике в стиле ушу, фитнесу и спортивной аэробике, а также зрелищное мото-фристайл шоу. Эти мероприятия запланированы не только в дни ВЭФ, но и в выходные дни с 8 по 10 сентября. В эти дни спортивные мероприятия смогут посетить все желающие.

Также в эти дни на стадионе возле главной сцены будет работать специальная универсальная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оснащенная всем необходимым инвентарем для выполнения комплекса, информационными стендами и листовками. Все желающие при содействии волонтеров смогут протестировать нормативы комплекса ГТО.

С 5 по 10 сентября будет работать несколько спортплощадок по различным видам испытаний, на которых судьи и волонтеры покажут, как правильно выполнять испытания и окажут помощь всем желающим участникам в выполнении следующих нормативов ГТО в тестовом режиме: подтягивание на высокой перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с места; наклон вперед на гимнастической скамье; рывок гири.

За успешные попытки выполнения нормативов участники будут награждены сувенирными значками с символикой ГТО.

Напомним, что как минимум каждый третий приморец должен заниматься спортом — такую цель ставят для себя власти Приморья. Для этого в крае возводится соответствующая спортивная инфраструктура — универсальные спортивные площадки, новые спорткомплексы, закупаются комплекты ГТО. Только в 2017 году в крае возведут больше 20 спортивных объектов.

Екатерина Брязгунова.

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