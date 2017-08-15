Обширная спортивная программа ждет Владивосток в дни ВЭФ
В рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке
В рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке
Приморский край представит программу показательных выступлений и
Также в эти дни на стадионе возле главной сцены будет работать специальная универсальная площадка Всероссийского
С 5 по 10 сентября будет работать несколько спортплощадок по различным видам испытаний, на которых судьи и волонтеры покажут, как правильно выполнять испытания и окажут помощь всем желающим участникам в выполнении следующих нормативов ГТО в тестовом режиме: подтягивание на высокой перекладине;
За успешные попытки выполнения нормативов участники будут награждены сувенирными значками с символикой ГТО.
Напомним, что как минимум каждый третий приморец должен заниматься спортом — такую цель ставят для себя власти Приморья. Для этого в крае возводится соответствующая спортивная инфраструктура — универсальные спортивные площадки, новые спорткомплексы, закупаются комплекты ГТО. Только в 2017 году в крае возведут больше 20 спортивных объектов.
Екатерина Брязгунова.