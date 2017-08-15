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04:47 (мск), источник: Известия

Минздрав зафиксировал снижение смертности в 2017 году

Министерство здравоохранения зарегистрировало сокращение смертности среди населения за первое полугодие 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

Так, за соответствующий период в России умерло на 20,2 тыс. человек меньше, по сравнению с первым полугодием 2016 года.

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Несмотря на возникшую позитивную тенденцию, в России по-прежнему умирает больше людей, чем рождается. В основном причиной смерти являются проблемы с органами дыхания, кровеносной системой и органами пищеварения. Однако сократилось количество младенческих и материнских смертей. Каждый пятый смертельный случай приходится на мужчину трудоспособного возраста, отмечают демографы.

По данным Минздрава, нынешний показатель очень неплохой для современных экономических условий.

В ведомстве уверены, что на продолжительность жизни влияет не только образ жизни, экология и генетика, но и своевременная диспансеризация, при которой можно выявить серьезное заболевание на ранней стадии.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Игорь Емельянов
Заранее умерли.Для статистики.Ходят врачи по кладбищу - я этого лечил, а я этого..
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