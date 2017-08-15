Минздрав зафиксировал снижение смертности в 2017 году
Министерство здравоохранения зарегистрировало сокращение смертности среди населения за первое полугодие 2017 году.
Министерство здравоохранения зарегистрировало сокращение смертности среди населения за первое полугодие 2017 году.
Так, за соответствующий период в России умерло на 20,2 тыс. человек меньше, по сравнению с первым полугодием 2016 года.
Несмотря на возникшую позитивную тенденцию, в России
По данным Минздрава, нынешний показатель очень неплохой для современных экономических условий.
В ведомстве уверены, что на продолжительность жизни влияет не только образ жизни, экология и генетика, но и своевременная диспансеризация, при которой можно выявить серьезное заболевание на ранней стадии.