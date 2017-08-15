Минздрав зафиксировал снижение смертности в 2017 году

Источник: РИА "Новости"

Так, за соответствующий период в России умерло на 20,2 тыс. человек меньше, по сравнению с первым полугодием 2016 года.

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Несмотря на возникшую позитивную тенденцию, в России по-прежнему умирает больше людей, чем рождается. В основном причиной смерти являются проблемы с органами дыхания, кровеносной системой и органами пищеварения. Однако сократилось количество младенческих и материнских смертей. Каждый пятый смертельный случай приходится на мужчину трудоспособного возраста, отмечают демографы.

По данным Минздрава, нынешний показатель очень неплохой для современных экономических условий.