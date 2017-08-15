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07:30 (мск), источник: Nur.kz

В Кыргызстане нашлась двойник Анджелины Джоли

В киргизском городе Ош живет двойник голливудской актрисы Анджелины Джоли. О невероятном сходстве с кинодивой Алие Алиевой часто говорят прохожие, передает Turmush.

Сама Алия рассказывает, что часто встречает граждан, которые говорят ей о том, что она похожа на голливудскую актрису.

«Друзья всегда шутят, что я похожа на нее. Но я не особо удивлена этим сходством. Наверное, в мире есть люди, которые имеют схожие черты лица», — сказала она.

Алия родилась в 1985 году в городе Ош, является рукодельницей.

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