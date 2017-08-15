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03:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 150 фотографий Владивостока презентуют в хабаровском музее

17 августа в краевом музее имени Гродекова открывается выставка «Посмотри на Владивосток». В зале будут представлены работы, рассказывающие про один год жизни города у моря, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Проекту «Посмотри на Владивосток» в этом году исполнилось пять лет. В его рамках все желающие присылают фотографии, из которых международное жюри выбирает лучшие снимки. В итоге в экспозиции оказывается ровно столько работ, сколько лет исполняется Владивостоку. Выставка в приморской столице начинает работать в День рождения города. В этом году все желающие могут оценить 157 фотографий: после демонстрации во Владивостоке их привезли в Хабаровск.

Жители дальневосточной столицы увидят работы 111 фотографов, среди них — много не профессионалов. Всего представлены снимки в семи номинациях: «Архитектура», «События», «Море», «Повседневность», «Портрет», «Школа» и «Транспорт».

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