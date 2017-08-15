Более 150 фотографий Владивостока презентуют в хабаровском музее

Проекту «Посмотри на Владивосток» в этом году исполнилось пять лет. В его рамках все желающие присылают фотографии, из которых международное жюри выбирает лучшие снимки. В итоге в экспозиции оказывается ровно столько работ, сколько лет исполняется Владивостоку. Выставка в приморской столице начинает работать в День рождения города. В этом году все желающие могут оценить 157 фотографий: после демонстрации во Владивостоке их привезли в Хабаровск.