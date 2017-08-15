Авторынок Приморья ждет наплыва августовских «утопленников». Видеорепортаж Дениса Ивлева

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Как итог заиленный салон, сломанный двигатель и нерабочая электрика. Поэтому услуги моек и СТО для автомобилей в эти дни были крайне актуальны в городе. Но даже все эти процедуры, вероятнее всего, не вернут машине прежнее состояние. Тем временем эксперты не исключают, что в скором времени на вторичном рынке под видом приличного автомобиля будут продавать эти самые «утопленники».

Вода пришла неожиданно и спасти свои автомобили в этот момент уже было нельзя. Только на следующий день после потопа автолюбители Уссурийска могли оценить ущерб нанесенный стихией.

Также по крышу в воде оказалась машина таксиста Михаила Верхотурова. Теперь его единственное средство заработка не заводится.

Михаил Верхотуров, таксист: «- Досада.. Что ещё сказать?

-Как думаете, на ремонт много потратите? «- Досада.. «- Досада.. Время..

Тем временем и в автомастерских города настоящий шквал клиентов. В первую очередь у «утопленников» пострадали электрика, двигатели и забились илом салоны. В автосалонах обещают, что после ремонта — машина будет как новенькая. Но не смотря на это утопить машину удовольствие сомнительное, да и дорогостоящее.

Павел Фрейман, администратор автотехцентра: «Очень дорого. Порядка 50 тысяч ремонт обходится. В основном проводится химчистка салона. Сушка. До металла все разбирается. Все чиститься. Двигатель моется. Автомат моется. Редуктора продуваем».