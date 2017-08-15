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03:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальная археологическая находка обнаружена в Приморье

Отопительная система типа кан возрастом 2000 лет обнаружена в Приморье, сообщает ИА «Deita.ru».

Ее обнаружили археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при раскопках многослойного памятника «Богополь-3» в Кавалеровском районе Приморского края.

Как объяснил профессор департамента истории и археологии Школы гуманитарных наук ДВФУ, руководитель Центра археологических исследований «Бохай» Александр Крупянко, кан — это одна из первых систем отопления, характерная для восточно-азиатских территорий. Она представляет собой теплую печь-лежанку, сконструированную вдоль стен жилого помещения, и имеет «П» или «Г"-образную форму. Конструкция состоит из системы дымоходов и очагов, перекрытой плоскими камнями. Этот способ отопления является культурным и хронологическим маркером, который свидетельствует о развитии населения, поэтому остатки канов представляют особый интерес для ученых.

«Судя по сопровождающим раскопанную конструкцию артефактам, жилище и кан датируются I — II веками н.э. и относятся к польцевской археологической культуре. В настоящее время, возможно, этот древний кан — один из самых северо-восточных в Приморье. Эта находка уже вызвала интерес у моих коллег. Она показывает распространение на восток в это время “польцевцев” — носителей прогрессивных по тому времени технологий и социальной организации», — рассказал Александр Крупянко.

Археолог отметил, что обнаружение следов польцевской культуры дополняет картину исторического развития долины реки Зеркальной. Ученым хорошо известны факты пребывания в этих местах людей разных этапов каменного века, эпохи палеометалла и Средневековья. Новые находки заполняют пробел, относящийся к первой половине I тысячелетия н.э., который прежде был в хронологической истории этой территории — сообщает ДВФУ.

Михаил Грач.

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