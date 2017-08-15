Уникальная археологическая находка обнаружена в Приморье
Отопительная система типа кан возрастом 2000 лет обнаружена в Приморье, сообщает ИА «Deita.ru».
Отопительная система типа кан возрастом 2000 лет обнаружена в Приморье, сообщает ИА «Deita.ru».
Ее обнаружили археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при раскопках многослойного памятника «Богополь-3» в Кавалеровском районе Приморского края.
Как объяснил профессор департамента истории и археологии Школы гуманитарных наук ДВФУ, руководитель Центра археологических исследований «Бохай» Александр Крупянко, кан — это одна из первых систем отопления, характерная для
«Судя по сопровождающим раскопанную конструкцию артефактам, жилище и кан датируются I — II веками н.э. и относятся к польцевской археологической культуре. В настоящее время, возможно, этот древний кан — один из самых
Археолог отметил, что обнаружение следов польцевской культуры дополняет картину исторического развития долины реки Зеркальной. Ученым хорошо известны факты пребывания в этих местах людей разных этапов каменного века, эпохи палеометалла и Средневековья. Новые находки заполняют пробел, относящийся к первой половине I тысячелетия н.э., который прежде был в хронологической истории этой территории — сообщает ДВФУ.
Михаил Грач.