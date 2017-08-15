Хабаровчан штрафуют за неправильную парковку, а встать им негде — ГИБДД
С июля в краевом центре оштрафовали свыше 500 человек.
С июля в краевом центре оштрафовали свыше 500 человек.
Хабаровских автолюбителей активно штрафуют за парковку в запрещенных местах. С начала июля эвакуаторы увезли на штрафстоянку свыше 565 автомобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». При этом, как отметили в ГИБДД, хабаровчане часто нарушают правила парковки не из вредности, а потому что в городе негде ставить машины.
Эвакуировать транспорт, как правило, приходится с автобусных остановок, где автолюбители занимают весь карман, и не дают общественному транспорту высадить и посадить пассажиров. А между тем, паркуясь таким образом, можно не только заплатить крупный штраф, но и остаться без машины.
— Водители автобусов, как правило, звонят в дежурную часть и сообщают о таких нарушениях. К месту отправляется патрульные, которые составляют административный протокол. Любой человек имеет право сообщить о нарушениях правил парковки в ГИБДД, — говорит старший инспектор отдела пропаганды городского ГИБДД Юлия Трейгер. — В Хабаровске установлены знаки «3.27», которые запрещают вообще
Кстати, автомобилистам следует запомнить, что если машина окажется на штрафстоянке, то помимо 1000 рублей придется оплатить издержки на его эвакуацию и пребывание на стоянке.