Хабаровчан штрафуют за неправильную парковку, а встать им негде — ГИБДД

Хабаровских автолюбителей активно штрафуют за парковку в запрещенных местах. С начала июля эвакуаторы увезли на штрафстоянку свыше 565 автомобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». При этом, как отметили в ГИБДД, хабаровчане часто нарушают правила парковки не из вредности, а потому что в городе негде ставить машины. Эвакуировать транспорт, как правило, приходится с автобусных остановок, где автолюбители занимают весь карман, и не дают общественному транспорту высадить и посадить пассажиров. А между тем, паркуясь таким образом, можно не только заплатить крупный штраф, но и остаться без машины.

— Водители автобусов, как правило, звонят в дежурную часть и сообщают о таких нарушениях. К месту отправляется патрульные, которые составляют административный протокол. Любой человек имеет право сообщить о нарушениях правил парковки в ГИБДД, — говорит старший инспектор отдела пропаганды городского ГИБДД Юлия Трейгер. — В Хабаровске установлены знаки «3.27», которые запрещают вообще какую-либо остановку. Зона действия знака начинается от него самого и действует либо до перекрестка, либо до другого знака, который отменяет его действие. И если под действие знака «3.27» попала автобусная остановка, то автолюбитель вообще не должен там останавливаться и тем более парковаться. Если такого знака нет, то согласно ПДД, водители машин могут останавливаться в кармане для общественного транспорта, чтобы высадить или посадить пассажиров. В этом случае допускается находиться на остановке в течение 5 минут, но даже при этом условии водитель не должен мешать общественному транспорту. Если водитель нарушает данные правила, то попадает под административный штраф — 1000 рублей или арест автомобиля. Как пояснили агентству, в июле на штрафстоянки отправилось 365 машин, а за 2 недели августа — 200.



Кстати, автомобилистам следует запомнить, что если машина окажется на штрафстоянке, то помимо 1000 рублей придется оплатить издержки на его эвакуацию и пребывание на стоянке.