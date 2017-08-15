Свадебный кортеж возмутил отдыхающих на Алаколе

Источник: Tengrinews

Свадебный кортеж проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих на озере Алаколь. Инцидент удалось запечатлеть на видео, сообщает altaynews.kz.

Как отмечает портал, молодоженов, казалось, совершенно не заботили ни правила безопасности окружающих, ни элементарные нормы приличия. А чтобы избежать правосудия, нарушители скрыли номерные знаки автомобиля. Помимо этого, счастливые влюбленные вырезали на лавочках свои послания.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w3hiWJD_pz8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас все видеозаписи переданы в правоохранительные органы.