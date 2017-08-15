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07:27 (мск), источник: Tengrinews

Свадебный кортеж возмутил отдыхающих на Алаколе

Свадебный кортеж проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих на озере Алаколь. Инцидент удалось запечатлеть на видео, сообщает.

Источник: Tengrinews

Свадебный кортеж проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих на озере Алаколь. Инцидент удалось запечатлеть на видео, сообщает altaynews.kz.

Как отмечает портал, молодоженов, казалось, совершенно не заботили ни правила безопасности окружающих, ни элементарные нормы приличия. А чтобы избежать правосудия, нарушители скрыли номерные знаки автомобиля. Помимо этого, счастливые влюбленные вырезали на лавочках свои послания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас все видеозаписи переданы в правоохранительные органы.

«В данный момент по номерным знакам устанавливается личность владельцев автомобилей, — пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев. — Все материалы переданы местной полиции, на набережной усилен патруль. Нарушители правопорядка будут привлечены к административной ответственности».

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