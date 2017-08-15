Свадебный кортеж возмутил отдыхающих на Алаколе
Свадебный кортеж проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих на озере Алаколь. Инцидент удалось запечатлеть на видео, сообщает.
Свадебный кортеж проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих на озере Алаколь. Инцидент удалось запечатлеть на видео, сообщает.
Свадебный кортеж проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих на озере Алаколь. Инцидент удалось запечатлеть на видео, сообщает altaynews.kz.
Как отмечает портал, молодоженов, казалось, совершенно не заботили ни правила безопасности окружающих, ни элементарные нормы приличия. А чтобы избежать правосудия, нарушители скрыли номерные знаки автомобиля. Помимо этого, счастливые влюбленные вырезали на лавочках свои послания.
Сейчас все видеозаписи переданы в правоохранительные органы.
«В данный момент по номерным знакам устанавливается личность владельцев автомобилей, — пояснил руководитель