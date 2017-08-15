Раскрывай ворота: Дорогу на улице Запарина в центре Хабаровска освободят от заборов
Ремонтные работы на небольшом, но чувствительном для дорожного движения участке подходят к концу.
Ремонтные работы на небольшом, но чувствительном для дорожного движения участке подходят к концу.
Хабаровск, 15 августа, AmurMedia.
Улицу Запарина в центре Хабаровска сегодня к вечеру откроют для полноценного дорожного движения. К этому моменту закончатся ремонтные работы на теплотрассе, перекрывшие на спуске две из трех дорожных полос, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Ремонтные работы на теплотрассе по улице Запарина планируют завершить сегодня.
— К вечеру все работы закончим, — сообщили рабочие.
Этого события ждут не дождутся не только автолюбители, потерявшие
Стоит напомнить,
Движение восстановили 4 августа, однако на одном небольшом участке они продолжились.