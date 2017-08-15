Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Летние диеты: а стоит ли начинать
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
04:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Раскрывай ворота: Дорогу на улице Запарина в центре Хабаровска освободят от заборов

Ремонтные работы на небольшом, но чувствительном для дорожного движения участке подходят к концу.

5
фотографий

Хабаровск, 15 августа, AmurMedia.

Улицу Запарина в центре Хабаровска сегодня к вечеру откроют для полноценного дорожного движения. К этому моменту закончатся ремонтные работы на теплотрассе, перекрывшие на спуске две из трех дорожных полос, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Ремонтные работы на теплотрассе по улице Запарина планируют завершить сегодня.

— К вечеру все работы закончим, — сообщили рабочие.

Этого события ждут не дождутся не только автолюбители, потерявшие из-за ремонта две полосы из трех и вынужденные вставать в осторожные очереди перед образовавшимся узким «горлышком», но и жители близлежащих домов, лишившиеся, очевидно, по этой причине на два дня горячей воды.

Стоит напомнить, из-за ремонта теплосетей улица Запарина на участке от улицы Ленина до Уссурийского бульвара была закрыта для транспорта на месяц.

Движение восстановили 4 августа, однако на одном небольшом участке они продолжились.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гендиректор фирмы в Хабаровске подозревается в присвоении более 15 млн рублей ТСЖ
Константин Асмолов: КНДР не клон Советского Союза
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Минтранс разрешил бесплатно брать шубы на борт самолета
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь