Раскрывай ворота: Дорогу на улице Запарина в центре Хабаровска освободят от заборов

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Хабаровск, 15 августа, AmurMedia.

Улицу Запарина в центре Хабаровска сегодня к вечеру откроют для полноценного дорожного движения. К этому моменту закончатся ремонтные работы на теплотрассе, перекрывшие на спуске две из трех дорожных полос, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Ремонтные работы на теплотрассе по улице Запарина планируют завершить сегодня.

— К вечеру все работы закончим, — сообщили рабочие.

Этого события ждут не дождутся не только автолюбители, потерявшие из-за ремонта две полосы из трех и вынужденные вставать в осторожные очереди перед образовавшимся узким «горлышком», но и жители близлежащих домов, лишившиеся, очевидно, по этой причине на два дня горячей воды.

Стоит напомнить, из-за ремонта теплосетей улица Запарина на участке от улицы Ленина до Уссурийского бульвара была закрыта для транспорта на месяц.