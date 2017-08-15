Как устроить ребенка в первый класс в Астане

Источник: Kazinform

Немало вопросов у родителей возникает в связи со списком документов, требования к которым разнятся на сайте Электронного правительства, сайтах школ и по факту. В акимате разъяснили, что приемная комиссия для записи детей в первый класс работает с 1 июня по 30 августа 2017 года. Согласно утвержденным типовым правилам для приема в школу нужны:

заявление от законных представителей ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка (не заверенная);

справка о состоянии здоровья (медицинский паспорт);

справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место проживания (вместо адресной справки допускается справка форма № 2 о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество или копия договора аренды/купли-продажи (не заверенная);

фотографии размером 3×4 см — в количестве 2 штук.

Если в школах требуют кроме адресной справки еще и нотариально заверенную справку, копию договора купли-продажи или аренды жилья, то вы можете обратиться по номеру: 55−68−53 или написать на адрес: zh.assanova@astana.kz.

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Встречаются семьи в Астане, которые не являются ни собственником, ни арендатором квартир, а проживают у родственников. В таком случае в управлении образования советуют оформить временную регистрацию согласно законам «О миграции населения», «О жилищных отношениях». Они предусматривают обязанность граждан регистрироваться по месту временного пребывания, а собственников или лиц, уполномоченных сдавать жилище внаем, зарегистрировать проживающих в них граждан. Помимо этого, астанчане сталкиваются с трудностью, связанной со стремительной застройкой города. Не все жилые дома успевают официально зарегистрировать, из-за чего родители затрудняются с определением детей в школы.

«Еженедельно мы мониторим списки новых домов, при получении информации выезжаем на места и прикрепляем дом к одной из близлежащих школ по микроучастку с учетом языка обучения. Далее издается приказ о прикреплении новых домов к образовательному учреждению», — ответили в пресс-службе управления образования на вопрос, что делать в такой ситуации.

Всего в городе функционируют 95 общеобразовательных школ. Из них 84 — государственных и 11 — частных, в том числе 4 гимназии и 4 лицея, 26 школ-гимназий и 21 школы-лицеи, 1 специализированная школа для одаренных детей. Среди них 2 школы начальные и 3 основных, то есть до 9 класса. Что касается языка обучения в этих школах, то 2 начальные школы смешанные, 3 основных (школа «Почемучка», экономическая школа «Центральная» и школа-детский сад «Акбулак») с русским языком. Из остальных 90 школ, в которых обучение ведется с 1 по 11 классы, 32 школы с казахским языком, 17 — с русским, остальные — 41 — смешанные. В акимате верят, что проблему дефицита мест поможет решить завершение строительства 5 пристроек к школам. Их планируется сдать к началу учебного года. Кроме того, начато возведение 6 школ, до конца года планируется приступить к строительству еще 4 школ.