Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд
Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование в $4,6 млрд на благотворительные цели.
Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование в $4,6 млрд на благотворительные цели.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Миллиардер пожертвовал свои акции в Microsoft в $4,6 млрд 6 июня. Получатель пожертвования не был указан, однако издание отмечает, что ранее большую часть своих пожертвований Гейтс передавал благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, принадлежащему самому Гейтсу и его супруге.
Это самое крупное пожертвование, которое Гейтс делал с 2000 года. Тогда 61-летний основатель Microsoft отдал $ 16 млрд. По данным Bloomberg Billionaires, после пожертвования Гейтс остается самым богатым человеком мира, его состояние оценивается в $86,1 млрд.