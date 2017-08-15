Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд

Источник: AP 2017

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ​данные, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Миллиардер пожертвовал свои акции в Microsoft в $4,6 млрд 6 июня. Получатель пожертвования не был указан, однако издание отмечает, что ранее большую часть своих пожертвований Гейтс передавал благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, принадлежащему самому Гейтсу и его супруге.