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04:37 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке открылась школа для слабовидящих и незрячих. Видеорепортаж Марии Ежевской

Слабовидящие Владивостока сели за парты. В краевой столице стартует первый курс для тех, кто хочет научиться без сопровождающих передвигаться по городу. Школу для слепых сама открыла незрячая девушка, выиграв грант.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для них порог на входе — уже препятствие. А владивостокские сопки, тысячи машин и узкие многолюдные тротуары кажутся непреодолимыми преградами.

Татьяна Лапина, ученик школы «Белая трость»: «Когда перехожу через дорогу, иду на диагональ, на машины. Чтобы пройти по привычному маршруту до аптеки, магазина по очереди прошу помощи 10 человек».

Татьяна Лапина признается, в руках всегда белая трость. Но без сноровки и она не помощница. Открытие школы для людей с нарушением зрения, говорит, — долгожданное событие.

Инна Вербицкая сама слепая, но решила помочь незрячим приморцам. Выиграла грант на создание школы, где каждого научат ориентироваться в пространстве.

Инна Вербицкая, руководитель проекта «Белая трость»: «Съездили инструкторы в Бийск в Центр реабилитации, и теперь будут преподавать».

Чтобы за секунды ощупать поверхность нужно правильно вести трость, где-то даже постучать ей.

Светлана Индралиева, инструктор: «Незрячий может использовать трость, как генератор звука. Вот я попала на люк. Металлический звук».

В напарниках у Светланы Индралиевой еще один инструктор, зрячий. Начнут занятие, конечно, с теории. А позже уже на практике индивидуально с каждым учеником изучат конкретные маршруты Владивостока.

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