Во Владивостоке открылась школа для слабовидящих и незрячих. Видеорепортаж Марии Ежевской

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wj6Dvp6mnQg?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для них порог на входе — уже препятствие. А владивостокские сопки, тысячи машин и узкие многолюдные тротуары кажутся непреодолимыми преградами.

Татьяна Лапина, ученик школы «Белая трость»: «Когда перехожу через дорогу, иду на диагональ, на машины. Чтобы пройти по привычному маршруту до аптеки, магазина по очереди прошу помощи 10 человек».

Татьяна Лапина признается, в руках всегда белая трость. Но без сноровки и она не помощница. Открытие школы для людей с нарушением зрения, говорит, — долгожданное событие.

Инна Вербицкая сама слепая, но решила помочь незрячим приморцам. Выиграла грант на создание школы, где каждого научат ориентироваться в пространстве.

Инна Вербицкая, руководитель проекта «Белая трость»: «Съездили инструкторы в Бийск в Центр реабилитации, и теперь будут преподавать».

Чтобы за секунды ощупать поверхность нужно правильно вести трость, где-то даже постучать ей.

Светлана Индралиева, инструктор: «Незрячий может использовать трость, как генератор звука. Вот я попала на люк. Металлический звук».