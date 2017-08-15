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04:54 (мск), источник: ТАСС

МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017

Вуз занял в рейтинге 93 место, опустившись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 августа. МГУ им. М. В. Ломоносова занял 93 место в опубликованном во вторник международном рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2017, подготовленном Центром исследования университетов мирового класса при Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун.

По сравнению с прошлым годом московский вуз опустился на шесть позиций.
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В топ-500 обнародованного рейтинга, как и в минувшем году, включены еще два российских вуза: СПбГУ и Новосибирский государственный университет. Первый вновь вошел в группу 301−400, второй — в 401−500. При этом Новосибирский университет улучшил свои показатели. В топ-800 международного рейтинга попал и МФТИ (группа 501−600).

В пятерку лучших университетов мира вошли четыре американских вуза (Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский технологический университеты, а также Калифорнийский университет в Беркли) и один британский (Кембриджский университет).

Глобальный рейтинг ARWU публикуется с 2003 года. Среди критериев — индекс цитирования, международное сотрудничество, количество публикаций в передовых научных журналах и число окончивших тот или иной вуз нобелевских лауреатов. ARWU — ведущий мировой рейтинг наряду с THE (Times Higher Education World University Rankings) и QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings). Рейтинг, кроме прочего, влияет на популярность российских вузов среди китайских абитуриентов.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Ольга Лысенко
Зато у нас тех же агрономов , зоотехников , садовых дизайнеров и т.п. выше крыши ! И сколько из них работает по специальности ? Зачем содержать штаты...
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