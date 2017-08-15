МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 августа. МГУ им. М. В. Ломоносова занял 93 место в опубликованном во вторник международном рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2017, подготовленном Центром исследования университетов мирового класса при Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун.

По сравнению с прошлым годом московский вуз опустился на шесть позиций.

Читайте также Три российских вуза попали в топ-200 лучших университетов Европы

В топ-500 обнародованного рейтинга, как и в минувшем году, включены еще два российских вуза: СПбГУ и Новосибирский государственный университет. Первый вновь вошел в группу 301−400, второй — в 401−500. При этом Новосибирский университет улучшил свои показатели. В топ-800 международного рейтинга попал и МФТИ (группа 501−600).

В пятерку лучших университетов мира вошли четыре американских вуза (Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский технологический университеты, а также Калифорнийский университет в Беркли) и один британский (Кембриджский университет).