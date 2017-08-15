Ремонт Маратовской развязки в Иркутске планируется завершить к 1 сентября

Источник: IrkutskMedia.ru

Реконструкцию Маратовской развязки в Иркутске планируется завершить к 1 сентября, отметил директор «Иркутскавтодора» Михаил Чайковский в ходе еженедельного рабочего выезда представителей администрации, подрядчиков и общественников на ремонтируемые дорожные объекты. Благодаря изменению схемы движения пропускная способность увеличится на 30%. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

Весь транспорт, кроме троллейбуса, будет двигаться по новому направлению. Также будут убраны торговые павильоны, владельцы которых уже начали их демонтаж. Усилено основание дорожного покрытия с применением георешетки. Кроме того, в Иркутске завершается ремонт улицы Воровского и расширение перекрестка улицы Розы Люксембург и 18-го Советского переулка. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«На Воровского объект, значимый для жителей Жилкино. Вместо гравийной дороги сделано асфальтобетонное покрытие протяженностью около 500 метров и площадью около 1,5 тысячи кв. метров, обустроены обочины, планируется запустить новый маршрут общественного транспорта. На улице Розы Люксембург расширяется перекресток, будет уложено около 20 тысяч кв. метров дорожного полотна. Это серьезный объем работ. За прошедшие два года ремонт дороги большими картами на этой улице практически закончен», — сообщил Михаил Чайковский.

Работу подрядчика на объектах также оценил член экспертной комиссии от Иркутского национального исследовательского технического университета Павел Бурлаков. По его словам, специалисты ИРНИТУ регулярно принимают участие в подобных рейдах. Благодаря сотрудничеству университета и «Иркутскавтодора» для ремонта и строительства дорог выбираются материалы, соответствующие всем необходимым требованиям.

Напомним, что 15 торговых павильонов в рамках «Формирование комфортной городской среды» демонтируют в зоне реконструкции Маратовской развязки в Иркутске. Демонтаж будет завершен в течение 10-ти дней. При этом предпринимателям предложат другое место размещения, поэтому рабочие места сохранятся.

Все дорожные работы в Иркутске будут завершены к 1 октября, планируется изменить схему движения по Маратовской развязке — удлинить кольцо. Об этом сообщил в интервью корр. ИА IrkutskMedia заместитель главы комитета городского обустройства — начальник департамента строительства администрации Иркутска Руслан Батраченко.