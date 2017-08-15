Роспотребнадзор назвал город в Красноярском крае с наибольшим загрязнением воздуха

Роспотребнадзор представил результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Красноярского края за первое полугодие. Антилидером по «несоответствию гигиеническим нормативам» назван Норильск, говорится в информационном сообщении на сайте ведомства.

Лабораторные исследования проводились в 11 населенных пунктах региона специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Сообщается, что удельный вес проб с превышением гигиенических нормативов составил 2,0%, что ниже уровня прошлого года (2,3%).

«Состояние атмосферного воздуха Красноярского края в крупных промышленных центрах характеризуется превышением допустимых уровней по отдельным загрязняющим веществам, выступая в качестве одного из ведущих факторов среды обитания, неблагоприятно влияющим на условия жизни и здоровье населения», — резюмируют в Роспотребнадзоре.

Превышение предельно-допустимых концентраций наблюдалось по следующим веществам:

— азота диоксид — в 1,0% проб (красно-бурый газ с резким запахом, раздражает дыхательные пути, а в высокой концентрации вызывает отек легких);.

— бенз (а)пирен — в 13,0% проб (отнесен к веществам первого класса опасности, оказывает на организм человека мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие);.

— взвешенные вещества — в 2,0% проб (пыль, зола, сажа, дым и другие твердые частицы; наиболее опасны продукты сгорания, содержащие асбест, мышьяк и соли тяжелых металлов);.

— гидроксибензол — 1,4% проб, сера диоксид — в 1,4% проб (пары раздражают слизистую глаз и дыхательных путей, так же он способен всасываться через неповрежденную кожу, вызывая поражение нервной системы);.

— соединения свинца — в 3,9% проб (постепенно накапливается в организме человека, поскольку скорость его выведения очень низка).

Ранее сообщалось, что Красноярск, по мнению министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, является одним из 9 городов страны с самым загрязненным воздухом.