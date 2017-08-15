Без воды остались жители Черемхово на 2 дня

Работники проведут плановый ремонт на водозаборных сооружениях города. Предстоит выполнить ремонт задвижек, обратных клапанов и другого технологического оборудования непосредственно на водозаборе, а также на подкачных насосных станциях и сетях. Жителей попросили запастись водой, так как подвоза не будет.