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05:39 (мск), источник: Вести Иркутск

Без воды остались жители Черемхово на 2 дня

На 2 дня Черемхово останется без воды. Её отключат 15 августа.

Источник: Вести Иркутск

На 2 дня Черемхово останется без воды. Её отключат 15 августа.

Работники проведут плановый ремонт на водозаборных сооружениях города. Предстоит выполнить ремонт задвижек, обратных клапанов и другого технологического оборудования непосредственно на водозаборе, а также на подкачных насосных станциях и сетях. Жителей попросили запастись водой, так как подвоза не будет.

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