Без воды остались жители Черемхово на 2 дня
На 2 дня Черемхово останется без воды. Её отключат 15 августа.
На 2 дня Черемхово останется без воды. Её отключат 15 августа.
На 2 дня Черемхово останется без воды. Её отключат 15 августа.
Работники проведут плановый ремонт на водозаборных сооружениях города. Предстоит выполнить ремонт задвижек, обратных клапанов и другого технологического оборудования непосредственно на водозаборе, а также на подкачных насосных станциях и сетях. Жителей попросили запастись водой, так как подвоза не будет.