В Красноярске уволили полицейского, ударившего задержанного
Потерпевший получил несколько ударов.
Потерпевший получил несколько ударов.
За нарушение служебной дисциплиной в Красноярске уволен полицейский, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по краю.
Сотрудник дежурной части нанес доставленному в отдел полиции мужчине несколько ударов за то, что тот стал самостоятельно нажимать кнопки на системе дактилоскопирования.
В итоге полицейский был уволен из органов внутренних дел. Кроме того, сотрудниками Следственного комитета по краю в отношении