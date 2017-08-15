В Красноярске уволили полицейского, ударившего задержанного

За нарушение служебной дисциплиной в Красноярске уволен полицейский, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по краю.

Сотрудник дежурной части нанес доставленному в отдел полиции мужчине несколько ударов за то, что тот стал самостоятельно нажимать кнопки на системе дактилоскопирования.