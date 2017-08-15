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05:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске уволили полицейского, ударившего задержанного

Потерпевший получил несколько ударов.

За нарушение служебной дисциплиной в Красноярске уволен полицейский, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по краю.

Сотрудник дежурной части нанес доставленному в отдел полиции мужчине несколько ударов за то, что тот стал самостоятельно нажимать кнопки на системе дактилоскопирования.

В итоге полицейский был уволен из органов внутренних дел. Кроме того, сотрудниками Следственного комитета по краю в отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело. За превышение должностных полномочий мужчине грозит максимум до 10 лет лишения свободы.

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