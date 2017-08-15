Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
05:46 (мск), источник: VLADNEWS

Правозащитница Ева Меркачева посетит Владивосток

Журналистка известна своей помощью незаконно изолированным в СИЗО.

Известная правозащитница, журналистка, заместитель председателя ОНК приедет во Владивосток в среду, 16 августа, сообщает РИА VladNews.

Правозащитница помогает согражданам осознать потребность реформирования действующей пенитенциарной системы. Когда невиновного человека помещают в места заключения, он попадает в совершенно особую среду, где под давлением возможны психологические изменения. Следствие воздействует на него, чтоб он признал свою вину. Его подталкивают к этой роковой ошибке. Если же он берет вину на себя, по отношению к нему запускается бескомпромиссный механизм применения уголовного наказания. В таком случае, по крупному счету, страдает все общество: преступники оказываются ненаказанными, сам человек и его близкие теряют веру в правосудие, рушатся судьбы людей, деформируется вся система соблюдения законности.

Ева Меркачева — журналист оперативный, она остро и безотлагательно реагирует на случаи, когда законники третируют невиновных, размещая свои отзывы в соцсетях.

Ева Меркачева активно участвует в проверке мест принудительного содержания и исправительных учреждений, а также способствует улучшению условий жизни для заключенных. В частности, в марте 2017 года она побывала с визитом и в СИЗО «Матросская тишина», где члены ОНК Москвы проинспектировали условия содержания под стражей Игоря Пушкарева. Тогда же стало известно, что вместе с мэром сидит известный гонщик Эрик Давидович (Китуашвили), а также отец подполковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Справка «VN»:

Ева Меркачева — журналистка газеты «Московский комсомолец», заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии, член Союза журналистов Москвы и России, является лауреатом национальной журналистской премии «Искра». Также она принимает участие в комиссиях по разработке законов, облегчающих жизнь заключенных при отбывании ими наказаний.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сбербанк запустил новую льготную программу кредитования бизнеса
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Минздрав сообщил о сокращении смертности в России в 2017 году
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь