Известная правозащитница, журналистка, заместитель председателя ОНК приедет во Владивосток в среду, 16 августа, сообщает РИА VladNews.

Правозащитница помогает согражданам осознать потребность реформирования действующей пенитенциарной системы. Когда невиновного человека помещают в места заключения, он попадает в совершенно особую среду, где под давлением возможны психологические изменения. Следствие воздействует на него, чтоб он признал свою вину. Его подталкивают к этой роковой ошибке. Если же он берет вину на себя, по отношению к нему запускается бескомпромиссный механизм применения уголовного наказания. В таком случае, по крупному счету, страдает все общество: преступники оказываются ненаказанными, сам человек и его близкие теряют веру в правосудие, рушатся судьбы людей, деформируется вся система соблюдения законности.

Ева Меркачева — журналист оперативный, она остро и безотлагательно реагирует на случаи, когда законники третируют невиновных, размещая свои отзывы в соцсетях.

Ева Меркачева активно участвует в проверке мест принудительного содержания и исправительных учреждений, а также способствует улучшению условий жизни для заключенных. В частности, в марте 2017 года она побывала с визитом и в СИЗО «Матросская тишина», где члены ОНК Москвы проинспектировали условия содержания под стражей Игоря Пушкарева. Тогда же стало известно, что вместе с мэром сидит известный гонщик Эрик Давидович (Китуашвили), а также отец подполковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Справка «VN»: