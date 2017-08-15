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10:20 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове три дня будут отключать свет

В Ростове с 15 по 18 августа будут отключать свет. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Во вторник, 15 августа, для исключения аварийных ситуаций с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на ул. Штахановского 10/4; ул. Андрея Сладкова 87, 87/1, 89; ул. Зорге 22/91; просп. Стачки 188/3, 190/2.

В среду, 16 августа, с 9:00 до 17:00 электричества не будет на ул. Совхозная 1−35, 2А.

В четверг, 17 августа, с 9:00 до 17:00 света не будет на просп. Коммунистический 2, 2/1, 2/2, 2/3; просп. Стачки 191; пл. Тружеников 14−20, 18А; пер. Днепровский 115, А, пер. Днепровский 115Б, пер. Днепровский115/1.

В пятницу, 18 августа, с 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат на просп. Коммунистический 2/1, 6/1,8/1, 10, 10А, 12Б; просп. Стачки 193/3.

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