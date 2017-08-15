Освоению дальневосточного гектара предложено 40 бизнес-планов
«Выбери любой и адаптируй под себя».
«Выбери любой и адаптируй под себя».
Число
Кузин пояснил, что все проекты есть на сайте, и с ними могут ознакомиться все желающие.
Замдиректора агентства подчеркнул, что сейчас
Уже есть предложения, касающиеся самых разных направлений, в том числе и открытие лесопилки, постройка детского лагеря, выращивание голубики.
Напомним, 30 июля российский президент Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», упрощающий процедуру получения земли и расширяющий территорию для заявителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа советник отдела организации использования лесов Управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Шамиль Ферзуллаев заявил, что принятые поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» открывают для участия в программе дополнительно 54 миллиона гектаров земель лесного фонда.