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06:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Освоению дальневосточного гектара предложено 40 бизнес-планов

«Выбери любой и адаптируй под себя».

Источник: Reuters

Число бизнес-планов по освоению дальневосточного гектара, размещенных на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, к настоящему времени достигло 40, заявил заместитель генерального директора организации Денис Кузин, сообщили 15 августа в пресс-службе минвостокразвития РФ.

Кузин пояснил, что все проекты есть на сайте, и с ними могут ознакомиться все желающие.

Замдиректора агентства подчеркнул, что сейчас бизнес-планы могут разрабатывать и предлагать не только эксперты, но и обычные люди. Эти документы нужны для того, чтобы оценить объем вложений и срок окупаемости.

Уже есть предложения, касающиеся самых разных направлений, в том числе и открытие лесопилки, постройка детского лагеря, выращивание голубики.

Напомним, 30 июля российский президент Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», упрощающий процедуру получения земли и расширяющий территорию для заявителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа советник отдела организации использования лесов Управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Шамиль Ферзуллаев заявил, что принятые поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» открывают для участия в программе дополнительно 54 миллиона гектаров земель лесного фонда.

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