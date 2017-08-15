Освоению дальневосточного гектара предложено 40 бизнес-планов

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Число бизнес-планов по освоению дальневосточного гектара, размещенных на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, к настоящему времени достигло 40, заявил заместитель генерального директора организации Денис Кузин, сообщили 15 августа в пресс-службе минвостокразвития РФ.

Кузин пояснил, что все проекты есть на сайте, и с ними могут ознакомиться все желающие.

Замдиректора агентства подчеркнул, что сейчас бизнес-планы могут разрабатывать и предлагать не только эксперты, но и обычные люди. Эти документы нужны для того, чтобы оценить объем вложений и срок окупаемости.

Уже есть предложения, касающиеся самых разных направлений, в том числе и открытие лесопилки, постройка детского лагеря, выращивание голубики.

Напомним, 30 июля российский президент Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», упрощающий процедуру получения земли и расширяющий территорию для заявителей.