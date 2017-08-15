Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Как подготовиться к отпуску
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
06:02 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске слепые актёры представят пьесу Фридриха Дюрренматта

В краевой столице впервые состоится показ спектакля с незрячими артистами.

Слепые жители Хабаровска выйдут на сцену, чтобы представить постановку пьесы швейцарского драматурга и прозаика Фридриха Дюрренматта. В дальневосточной столице ранее не ставили спектаклей, где действующие лица — незрячие, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Реализовать нетривиальную идею организаторы смогли благодаря конкурсу, который устроили региональные власти. Подготовка к спектаклю — не самый лёгкий процесс, который осложнила инвалидность по зрению и отсутствие актёрского опыта у начинающих артистов.

«Наша инициатива создания театральной студии незрячего актёра Fusion победил в конкурсе социальных проектов, который объявило правительство края. Год занимались с незрячими хабаровчанами, состоящими в нашей организации, проводили репетиции и тренинги, сделали им костюмы и декорации. Подготовка велась в краевой специализированной библиотеке, а для премьеры мы попросили у городской администрации помещение, и нам предоставили культурно-спортивный комплекс “Арсеналец”. Сейчас они там репетируют, знакомятся со сценой — в спектакле очень много незрячих, десять человек, а всего задействовано 16 актёров», — рассказала корреспонденту агентства председатель хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Елена Зенкина.

Начинающие актёры не видят не только декорации, но и друг друга. Им необходимо не только выучить реплики, но и хорошо знать сцену — просчитать свои шаги и запомнить их. Для этого провели тренинги — как правильно говорить, ориентироваться в пространстве и двигаться, а также научили пользоваться мимикой.

«Сложность даже в том, что нужно посмотреть на своего партнёра, обратиться к нему, и развернуться при этом передом к нему, а не спиной. Мы учили актёров чувствовать друг друга. Репетиции спектакля начались в августе, а отдельные сценки они готовят давно», — отметила Елена Зенкина.

Артисты-любители представят комедийный детектив в двух действиях под названием «Физики». Его никогда не ставили в Хабаровске, пьеса не подразумевает активных действий, которые слепым будет сложно выполнить. Запланировано и небольшое турне: новоиспечённые актёры 25 августа выступят в Вяземском, а 27-го дадут «Физиков» на театральной сцене Комсомольска-на-Амуре. На гастрольном туре и закончится проект. Однако Елена Зенкина уверена, что артисты продолжат заниматься творчеством.

«Финансирование проекта заканчивается, оно даётся только на год. Но я думаю, что актёры будут и дальше выступать со спектаклем. Костюмы и все необходимое у них есть», — рассказала Елена Зенкина.

Премьерный показ состоится 23 августа в 15:00 в КСК «Арсеналец». Вход на спектакль бесплатный, а количество мест ограничено — в зале смогут разместиться не более 420 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, где на самом деле находится Виктор Черепков
«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Минздрав сообщил о сокращении смертности в России в 2017 году
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь