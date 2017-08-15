В Хабаровске слепые актёры представят пьесу Фридриха Дюрренматта

Слепые жители Хабаровска выйдут на сцену, чтобы представить постановку пьесы швейцарского драматурга и прозаика Фридриха Дюрренматта. В дальневосточной столице ранее не ставили спектаклей, где действующие лица — незрячие, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Реализовать нетривиальную идею организаторы смогли благодаря конкурсу, который устроили региональные власти. Подготовка к спектаклю — не самый лёгкий процесс, который осложнила инвалидность по зрению и отсутствие актёрского опыта у начинающих артистов.

«Наша инициатива создания театральной студии незрячего актёра Fusion победил в конкурсе социальных проектов, который объявило правительство края. Год занимались с незрячими хабаровчанами, состоящими в нашей организации, проводили репетиции и тренинги, сделали им костюмы и декорации. Подготовка велась в краевой специализированной библиотеке, а для премьеры мы попросили у городской администрации помещение, и нам предоставили культурно-спортивный комплекс “Арсеналец”. Сейчас они там репетируют, знакомятся со сценой — в спектакле очень много незрячих, десять человек, а всего задействовано 16 актёров», — рассказала корреспонденту агентства председатель хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Елена Зенкина.

Начинающие актёры не видят не только декорации, но и друг друга. Им необходимо не только выучить реплики, но и хорошо знать сцену — просчитать свои шаги и запомнить их. Для этого провели тренинги — как правильно говорить, ориентироваться в пространстве и двигаться, а также научили пользоваться мимикой.

«Сложность даже в том, что нужно посмотреть на своего партнёра, обратиться к нему, и развернуться при этом передом к нему, а не спиной. Мы учили актёров чувствовать друг друга. Репетиции спектакля начались в августе, а отдельные сценки они готовят давно», — отметила Елена Зенкина.

Артисты-любители представят комедийный детектив в двух действиях под названием «Физики». Его никогда не ставили в Хабаровске, пьеса не подразумевает активных действий, которые слепым будет сложно выполнить. Запланировано и небольшое турне: новоиспечённые актёры 25 августа выступят в Вяземском, а 27-го дадут «Физиков» на театральной сцене Комсомольска-на-Амуре. На гастрольном туре и закончится проект. Однако Елена Зенкина уверена, что артисты продолжат заниматься творчеством.

«Финансирование проекта заканчивается, оно даётся только на год. Но я думаю, что актёры будут и дальше выступать со спектаклем. Костюмы и все необходимое у них есть», — рассказала Елена Зенкина.