В Хабаровске слепые актёры представят пьесу Фридриха Дюрренматта
В краевой столице впервые состоится показ спектакля с незрячими артистами.
В краевой столице впервые состоится показ спектакля с незрячими артистами.
Слепые жители Хабаровска выйдут на сцену, чтобы представить постановку пьесы швейцарского драматурга и прозаика Фридриха Дюрренматта. В дальневосточной столице ранее не ставили спектаклей, где действующие лица — незрячие, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Реализовать нетривиальную идею организаторы смогли благодаря конкурсу, который устроили региональные власти. Подготовка к спектаклю — не самый лёгкий процесс, который осложнила инвалидность по зрению и отсутствие актёрского опыта у начинающих артистов.
«Наша инициатива создания театральной студии незрячего актёра Fusion победил в конкурсе социальных проектов, который объявило правительство края. Год занимались с незрячими хабаровчанами, состоящими в нашей организации, проводили репетиции и тренинги, сделали им костюмы и декорации. Подготовка велась в краевой специализированной библиотеке, а для премьеры мы попросили у городской администрации помещение, и нам предоставили
Начинающие актёры не видят не только декорации, но и друг друга. Им необходимо не только выучить реплики, но и хорошо знать сцену — просчитать свои шаги и запомнить их. Для этого провели тренинги — как правильно говорить, ориентироваться в пространстве и двигаться, а также научили пользоваться мимикой.
«Сложность даже в том, что нужно посмотреть на своего партнёра, обратиться к нему, и развернуться при этом передом к нему, а не спиной. Мы учили актёров чувствовать друг друга. Репетиции спектакля начались в августе, а отдельные сценки они готовят давно», — отметила Елена Зенкина.
«Финансирование проекта заканчивается, оно даётся только на год. Но я думаю, что актёры будут и дальше выступать со спектаклем. Костюмы и все необходимое у них есть», — рассказала Елена Зенкина.
Премьерный показ состоится 23 августа в 15:00 в КСК «Арсеналец». Вход на спектакль бесплатный, а количество мест ограничено — в зале смогут разместиться не более 420 человек.