В Москве и Подмосковье будет до 25 градусов тепла и без осадков
Ожидается солнечная, но ветреная погода.
Ожидается солнечная, но ветреная погода.
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в столичном регионе теплую, сухую, но ветреную погоду.
«Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 23−25 градусов, по области — от 20 до 25 градусов. Ветер
В ночь на среду — также без осадков. В столице столбики термометров покажут 11−13 градусов, в Подмосковье — от 9 до 14 градусов. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с. Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 24−26 градусов, по области — до 21−26 градусов. Ветер переменный, 2−7 м/с.