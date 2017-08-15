В Москве и Подмосковье будет до 25 градусов тепла и без осадков

«Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 23−25 градусов, по области — от 20 до 25 градусов. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с», — отметил представитель метеослужбы.

В ночь на среду — также без осадков. В столице столбики термометров покажут 11−13 градусов, в Подмосковье — от 9 до 14 градусов. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с. Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 24−26 градусов, по области — до 21−26 градусов. Ветер переменный, 2−7 м/с.