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08:40 (мск), источник: ТАСС

В Москве и Подмосковье будет до 25 градусов тепла и без осадков

Ожидается солнечная, но ветреная погода.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в столичном регионе теплую, сухую, но ветреную погоду.

«Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 23−25 градусов, по области — от 20 до 25 градусов. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с», — отметил представитель метеослужбы.

В ночь на среду — также без осадков. В столице столбики термометров покажут 11−13 градусов, в Подмосковье — от 9 до 14 градусов. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с. Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 24−26 градусов, по области — до 21−26 градусов. Ветер переменный, 2−7 м/с.

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